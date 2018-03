Ventas a Brasil: el peor marzo de la década

El comercio entre Argentina y Brasil se contrajo 14,9% interanual, en medio del peor marzo de la última década para las exportaciones locales al principal socio del Mercosur. Las ventas a Brasil totalizaron el mes pasado u$s 845 millones, una baja de 23,6% interanual, principalmente por menores envíos del sector automotriz y autopartista. En tanto, las compras a Brasil, cayeron en marzo apenas 7,2% interanual, al alcanzar u$s 1161 millones.

Así, el saldo comercial volvó a registrar un rojo para la Argentina, esta vez de u$s 316 millones, más que el doble del déficit que había registrado en marzo de 2015, indicó la consultora Abeceb.com en base a los datos oficiales difundidos por el gobierno brasileño.