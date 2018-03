Vanoli: “La causa sobre dólar futuro tiene como objeto generar persecución ideológica sobre la expresidenta”

El expresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, cuestionó la causa sobre dólar futuro en la cual está imputado junto a la expresidenta Cristina Kirchner y el exministro de economía, Axel Kicillof. Aseguró que uno de los objetivos es generar persecución ideológica sobre la expresidenta.

“Hay una imputación sobre Cristina, Kicillof y yo por haber formado parte de una asociación ilícita que tuvo como objeto haber perjudicado al Estado. Es muy difícil que personas designados por el pueblo sean una asociación ilícita”, afirmó Vanoli durante una entrevista con el programa Primera Estación que se emite por Radio Madre.

En este sentido negó haber perjudicado al Estado. “No hubo ningún perjuicio y el BCRA durante nuestra gestión tomo todas las medidas en los mercados de contado y futuros en un contexto muy difícil para que no hubiera devaluación o volatilidad financiera”.

Es así como el expresidente de la autoridad monetaria indicó que la acusación tiene tres propósitos. “Ya producido el cambio de Gobierno tiene como objeto generar persecución ideológica y revanchismo sobre la expresidenta, y los funcionarios del BCRA. Tiene que ver con el deseo de algunos sectores de la sociedad de venganza y entrenamiento. Cuando este tipo de temas se instala en los medios no se habla sobre otras cosas”, opinó.

Además dijo que la causa tambien tiene que ver con “tratar de generar una devaluación y una gran inflación con un objetivo electoral y que el Gobierno anterior termine mal. Algo similar a lo que paso con Alfonsín donde hubo un ataque de los sectores concentrados para influir”.

Por último otro de los propósitos, según Vanoli, fue el de “tener argumentos e inventar un procesamiento en caso de que nosotros decidiéramos mantenernos en el cargo hasta cumplir con nuestro mandato, según establecía la carta orgánica”.

El ex titular del Banco Central finalizó aclarando que “el BCRA es una autoridad autárquica y no puede recibir instrucciones. La política cambiaria tiene que coordinarse con el resto de las políticas. No hubo instrucción específica, pero si había operaciones que hizo el directorio del BCRA y que estaban alineadas con políticas del Congreso”.