El titular del Frente Renovador, Sergio Massa, anticipó que "mañana vamos a votar la derogación de la Ley de Pago Soberano y la Ley Cerrojo" para poder habilitar el acuerdo con los holdouts.

En una conferencia de prensa dada en el salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, Massa confirmó que el oficialismo aceptó incluir una modificación "en el artículo 2" que hace referencia a la autorización del Congreso para negociar con los bonistas, pero advirtió que sin stay firme "no se paga a los holdouts y los acuerdos no son válidos".

"Nosotros lo que tenemos que tener en claro es que mañana (por hoy) no votemos una ley y después se caigan los acuerdos y dejamos a los buitres con más derechos", argumentó.