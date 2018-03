Proyectan inversiones por hasta u$s 125.000 millones en Vaca Muerta

Las inversiones comprometidas para ejecutar Planes Piloto en yacimientos no convencionales de hidrocarburos en las 19 concesiones activadas hasta ahora en Vaca Muerta (Neuquén) totalizan unos 8.000 millones de dólares, y el gobierno neuquino estima que si en tales concesiones luego se pasa a la fase de desarrollo los recursos a invertir sumarían 125 mil millones en 10 años



Así lo detalló en consulta periodística el ministro de Energía de Neuquén, Alejandro Nicola, quien destacó los proyectos encarados por YPF en Loma Campana, el que desarrollan Total-Wintershall-YPF en Aguada Pichana, el anuncio de acelerar inversiones por parte de Tecpetrol, también de Shell, y de Exxon, ‘que en mayo pedirán la concesión del área Los Toldos”.



Este último dato surgió tras el viaje realizado la semana pasada por el ministro y el gobernador Omar Gutiérrez a Canadá y Estados Unidos para promover una ronda licitatoria de 50 áreas de exploración y 6 áreas de producción no convencionales, cuyas ofertas serán recibidas en setiembre próximo.



El funcionario consideró que están dadas las condiciones para que las empresas encaren la fase 2 en Vaca Muerta ‘a partir del sendero de precios para el gas que dispuso el gobierno nacional -de 7,50 dólares hasta 6 dólares por millón de BTU desde 2018 al 2021-, y de la Adenda incorporada al Convenio Colectivo de los trabajadores petroleros”, que aporta a una reducción de costos operativos.



En este orden, Nicola mencionó que el gobierno provincial “mantiene conversaciones con la Nación y con las empresas operadoras para financiar y ejecutar obras de infraestructura social (agua y cloacas, hospitales), de rutas y ferroviarias, y de gasoductos y oleoductos, necesarias para dar respuesta al crecimiento de la población en la región, y para desarrollar la actividad petrolera convencional y no convencional en la Cuenca Neuquina”.



Gutiérrez destacó en las últimas horas que “el precio promedio para el gas convencional y no convencional producido en la Cuenca ronda los 5,5 dólares por millón de BTU, lo que sumado al reciente acuerdo de reducción de costos de producción, crea las condiciones para que las empresas se resuelvan a invertir y crear trabajo en la zona”.

