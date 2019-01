Vaca Muerta: cómo fue la reunión de Lopetegui con petroleras y qué prometió

Esta mañana el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, convocó a una veintena de ejecutivos petroleros para contarles sus primeras definiciones sobre Vaca Muerta.

Allí, además del recorte de subsidios sin cambiar la normativa (solamente a través de una interpretación de la letra chica, que podría originar un juicio de Tecpetrol por un supuesto cambio de reglas de juego), Lopetegui les tenía preparadas algunas buenas noticias.

La reunión arrancó minutos más tarde de las 10 en el Salón Belgrano del quinto piso del Ministerio de Hacienda y se extendió por alrededor de una hora y media.

El secretario de Energía estuvo rodeado por su jefe de Asesores, Patricio Pinnel; el subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos, Carlos Casares; y el especialista en mercados de gas Roberto Brandt.

Objetivos sobrecumplidos

Lopetegui les explicó a los directivos de YPF, PAE, Tecpetrol, CGC, Pampa Energía, Total Austral, Pluspetrol, Wintershall, ExxonMobil, Dow y Capex que los objetivos de la Resolución 46/2017 (y su modificatoria, la 419) habían sido "sobrecumplidos".

La producción de gas no convencional creció un 39% durante 2018 y creen que seguirá en alza este año. Como no consiguieron acordar con todas las empresas una solución sobre los subsidios, no tocarán la normativa vigente, sino que interpretarán que se limitará a la producción original declarada en el momento de ingreso al beneficio.

Por el lado empresario, lo escuchaban Miguel Gutiérrez y Daniel González (YPF); Marcos Bulgheroni y Rodolfo Freyre (PAE); Carlos Ormachea y Ricardo Markus (Tecpetrol); Hugo Eurnekian y Santiago López (CGC); Ricardo Torres y Mariano D'Agostino (Pampa Energía); Hernán Silva y Jimena Meschiati (Total Austral); Germán Macchi y Sergio Cavallín (Pluspetrol); Gustavo Albrecht y Marcelo Nachón (Wintershall); Daniel De Nigris y Mariano Vivas de Lorenzi (ExxonMobil); Sofía Leloir y Dolores Brizuela (Dow); y Sergio Raballo y Jorge Buciak (Capex).

Después de comunicar la vigencia de la Resolución 46, Lopetegui se comprometió a abonar una deuda de u$s 1583 millones con las petroleras por el Plan Gas de 2017, que se pagará con un bono a 30 meses (hasta junio de 2021). En febrero, Hacienda cursará un bono con los primeros dos cupones vencidos a una cuenta en caja de valores que informen las empresas.

Asimismo, en los próximos días Energía publicará una resolución para cambiar el Decreto 44/1991, que permitirá mejorar la infraestructura (o midstream de hidrocarburos líquidos), con el fin de facilitar el transporte y las exportaciones de petróleo liviano -hasta ahora solo se exporta el Escalante, producido en Chubut-.

A su vez, el Gobierno extenderá por un año la vigencia del Decreto 629/2017, que establece aranceles bajos para la importación de maquinaria usada para utilizar en Vaca Muerta.

Lopetegui también prometió autorizar todos los pedidos de exportaciones de gas que quedaron pendientes, para darle salida al gas de Vaca Muerta que en un verano de baja demanda no encuentra demanda.