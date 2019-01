Vaca Muerta: Lopetegui cambia subsidios y define si estimula nuevas inversiones

El Gobierno oficializará esta semana los cambios en los subsidios para Vaca Muerta y aprobará una serie de proyectos para incentivar inversiones multimillonarias.

De acuerdo a fuentes cercanas a la Secretaría de Energía, Gustavo Lopetegui firmará en las próximas horas una norma que modificará las resoluciones 46 y 419 del 2017, cuando se definieron las condiciones en las que se pagaría el precio estímulo a las petroleras.

Con la restricción presupuestaria producto del ajuste, la cuenta final de subsidios a la oferta sumaría a lo largo de 2019 unos u$s 650 millones o u$s 700 millones cuando, de haberse mantenido el statu quo, el programa de incentivos a las inversiones petroleras en Vaca Muerta podría haber costado este año más de u$s 1200 millones.

Ante esa limitante, que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, encontró crucial para ahorrar más de $ 20.000 millones y cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en cuanto al déficit primario cero, la cartera económica definió encarar de otra forma el sostén a la actividad.

En concreto, en lugar de abonar en 2019 la diferencia entre los u$s 7 por millón de BTU (unidad de medida británica utilizada en el sector gasífero) y el precio promedio del mercado para el gas no convencional nuevo de Vaca Muerta y la Cuenca Austral, Energía utilizará valores fijos de referencia hasta 2021.

Así, como contó el portal especializado EcononoJournal, el Gobierno otorgará u$s 2,50 por millón de BTU durante este año, u$s 2,25 en 2020 y u$s 2 hasta fines de 2021 para premiar a las petroleras que pasen a desarrollo sus campos no convencionales en Vaca Muerta.

Según pudo averiguar El Cronista en base a ejecución presupuestaria, el Estado pagó el año pasado unos $ 9500 millones para "estímulos a la producción de gas natural".

De ese total, $ 2900 millones fueron a Tecpetrol, la empresa petrolera de Techint que ya invirtió u$s 1800 millones para desarrollar Fortín de Piedra, y $ 1700 millones a la Compañía General de Combustibles (CGC), la firma de la Corporación América que opera Campo Indio Este - El Cerrito en Santa Cruz.

Estas dos concesiones se suman a Aguada Pichana Este y Rincón de la Ceniza (de la francesa Total Austral), Aguada Pichana Oeste - Aguada de Castro (de Pan American Energy) y Estación Fernández Oro y La Ribera I y II (de YPF) como las únicas que tienen concedidas el precio estímulo, que fue de u$s 7,50 / MMBTU en 2018.

A pesar de que a mediados del año pasado el entonces secretario de Energía, Javier Iguacel, prometió que no se subsidiaría más la producción de tight gas (más difícil de extraer que el shale), las petroleras esperan que esta semana también se defina si Nación pagará el estímulo que aprobó Neuquén para 11 áreas.

Se tratan de El Orejano, Aguada de La Arena (YPF, shale); Rincón del Mangrullo (YPF, shale y tight); Río Neuquén, Octógono Fiscal al norte de la dorsal Dadín de Plaza Huincul (YPF, tight); La Calera, Centenario Centro (Pluspetrol, shale y tight, respectivamente); Los Toldos I Sur (de la norteamericana ExxonMobil, shale); El Mangrullo, Sierra Chata (Pampa Energía, shale y tight) y Punta Senillosa (Tecpetrol, tight).

También esperan definiciones los proyectos de shale de YPF en Las Tacanas y Cerro Las Minas y los de tight de Capex en Loma Negra y Agua del Cajón.

Con todo, el Gobierno calculó que en 2019 los subsidios energéticos serán de u$s 5114 millones, de los cuales u$s 2464 millones irán al gas (entre estímulos a la producción y transferencias para aminorar la carga tarifaria de los usuarios de la Patagonia).

Ante esta incertidumbre, la reacción del mercado fue esperar. La cantidad de etapas de fractura en Vaca Muerta (como se mide la productividad en el no convencional) cayó desde un récord de 612 en octubre hasta apenas 333 en diciembre, según un informe de la firma de servicios NCS Multistage.