Vaca Muerta: Gobierno mantiene la Resolución 46 y se arriesga a batalla legal por subsidios

La Secretaría de Energía, que comanda Gustavo Lopetegui, le comunicó esta mañana a ejecutivos de petroleras con fuerte producción de gas no convencional en Vaca Muerta que no modificará las resoluciones 46 y 419 del 2017 y que mantendrá la normativa vigente sobre subsidios sin cambios.

Sin embargo, como se especulaba en las últimas horas, limitará el precio estímulo solamente a la producción inicial declarada por las empresas al momento de acceder al beneficio y no sostendrá todo lo que exceda de aquella cifra.

El Gobierno, en su necesidad presupuestaria de recortar los subsidios de unos u$s 1250 millones originales (si daba el precio estímulo a toda la producción nueva de gas no convencional) hasta u$s 700 millones, se arriesga a un juicio millonario en organismos internacionales.

Es que, con esta decisión el Estado estaría cambiando las reglas de juego en Vaca Muerta, según podrían interpretar las empresas de la letra chica de la Resolución 46 y su modificatoria, la 419.

En particular, una compañía es la que se siente más afectada. Es que Tecpetrol, la firma petrolera de Techint, tras una inversión de u$s 1800 millones, produce unos 17,5 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) de gas natural en su campo Fortín de Piedra, pero solo tendrá un precio estímulo por 8,5 MMm3/d, lo declarado originalmente que ahora es menos de la mitad de su producción.

Fuentes cercanas a las negociaciones contaron que la empresa del grupo que conduce Paolo Rocca podría reaccionar con un juicio en organismos internacionales, aunque los abogados del Estado creen que actuaron a derecho.

"Al poner en consulta una propuesta de modificación de algunos de sus términos, comprobamos que no iba a ser posible compatibilizar las distintas situaciones particulares y puntos de vista de una manera sostenible", explicaron en el oficialismo.

Sin cambios y, a la vez, con un recorte de subsidios, el gas nuevo no convencional que ya haya obtenido el precio estímulo (solamente fue aprobado para 8 concesiones) se pagará u$s 7 por millón de BTU (/ MMBTU) este año; u$s 6,50 / MMBTU en 2020; y u$s 6 / MMBTU durante todo 2021.

Lo que efectivamente paga el Estado vía subsidios es la diferencia entre el estímulo y el precio promedio del mercado. Por ejemplo, si el promedio del mercado (que incluye producción local e importaciones de gas natural de Bolivia y de Gas Natural Licuado a través del puerto de Escobar) fuera de u$s 4 / MMBTU, el subsidio sería de u$s 3 / MMBTU.

Como se puede notar, cuanto más alto sea el precio promedio del mercado el Estado tendrá que desembolsar menos subsidios, ya que el resto lo pagará la demanda.

Esa es la intención ven en reserva algunos privados con esta jugada del Gobierno: al entregar un incentivo a menos producción, fuerzan una suba de precios en el mercado que termina beneficiando a las arcas oficiales, en un año en que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a llegar al déficit primario cero.

Asimismo, el Gobierno decidió no aprobar el ingreso a los beneficios de las resoluciones 46 y 419 de unos ocho proyectos que ya habían sido admitidos por la provincia de Neuquén pero esperaban el visto bueno de Nación.

Para esos proyectos de inversión, en cambio, Energía promoverá "mecanismos de mercado" para mejorar el precio de invierno.

En otras palabras, con un esquema que aún no definieron, impulsarán que las petroleras que se quedaron afuera de los subsidios al gas no convencional de Vaca Muerta puedan hacer rentables esas áreas vendiendo más caro el gas que el promedio del año durante unos 4 ó 5 meses.

El Gobierno entiende que esa idea significa incentivar el trabajo local y el cobro de impuestos mediante regalías o Ganancias, en lugar de empujar las importaciones.

Fuentes privadas consultadas por El Cronista confiaron que, de ese modo, el precio de gas en invierno podría elevarse de los actuales u$s 3,50 ó u$s 4 / MMBTU (precio estacional de verano, por caída de la demanda y sobrante de oferta) a entre u$s 7 y u$s 8 / MMBTU, el doble.

La consultora internacional Wood Mackenzie había propuesto esta solución, en entrevistas que tuvo con funcionarios del Gobierno y en un reportaje en exclusivo con este medio.

Ante una capacidad limitada para el transporte de gas (podría estar totalmente saturada para abril), el Gobierno tiene pensado llamar en unos meses a una licitación para ampliar la infraestructura de gasoductos por u$s 2000 millones.