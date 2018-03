Urtubey volvió a la carga: "El kirchnerismo terminó el 10 de diciembre"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, aseguró hoy que el liderazgo de la ex presidenta Cristina Fernández "terminó el 10 de diciembre" y adelantó que a él le "gustaría" llegar a la presidencia de la Nación.

El gobernador afirmó que "el Frente (para la Victoria) terminó en noviembre" y explicó: "Es una construcción electoral y siempre está condicionada por la conducción de turno". "En este marco, el frente construido entre el Partido Justicialista (PJ) y organizaciones chiquitas terminó el 10 de diciembre".

Entrevistado en radio La Red sobre si el liderazgo de Cristina Fernández ya finalizó y respondió: "Sí, definitivamente. Ella conduce un sector, pero su conducción política ha terminado".

Sobre la responsabilidad de la derrota del justicialismo en las elecciones nacionales aseguró que deben asumirla "los que conducen un proceso político".

"No todo es culpa de otro. La responsabilidad la asumimos los que conducimos un proceso político. Me tengo que hacer cargo de perder, aunque yo no sea el candidato", dijo.

A su criterio, el Frente para la Victoria perdió las elecciones porque "el peronismo no logró generar esa interlocución fluida con la gente" y se perjudicó al tomar "una posición tan refractaria".

Respecto de sus propias aspiraciones presidenciales, señaló que "definitivamente sí" se postularía.

"Me gustaría (ser presidente) pero cuando se pueda dar, no cuando yo tenga ganas", aseguró. "Voluntad tengo", resaltó.

En una suerte de autocrítica como integrante del Partido Justicialista, señaló que "nos hemos distanciado tanto de la gente" que los dirigentes tomaron "una posición tan refractaria de la gente que nos planteaba algo".

