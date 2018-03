Urtubey, sobre la política económica del Gobierno: “Es demasiado shock”

“Es demasiado shock”, dijo hoy, convencido, el gobernador de Salta Juan Manuel Urutubey, al ser consultado por Cronista.com sobre cuál era su opinión respecto de la batería de anuncios de subas tarifarias que realizó ayer el Gobierno nacional.

En el marco de la apertura de sesiones legislativas en la provincia del norte, el mandatario salteño dialogó con medios nacionales y opinó sobre la situación económica y las políticas que está implementando la administración comandada por Mauricio Macri.

-Hay un sector de economistas y empresarios que critican al gobierno por ser demasiado gradualista respecto de las decisiones macroeconómicas. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Gradualismo o shock?

-Estoy totalmente en contra del shock. Los sectores liberales desprecian las consecuencias sociales que tienen esas medidas. Es más, yo pienso que es demasiado de shock lo que están haciendo. En términos de lo que es la discusión de la economía argentina, lo que yo quiero es que lleguemos todos. Y adoptar esas medidas es un desprecio absoluto de las consecuencias sociales que producen.

Se debe amortiguar…. Hay que generar condiciones. Es cierto que una parte del sinceramiento le va a pegar al pueblo argentino, es indudable. Si esto se hace en el marco de un crecimiento económico razonablemente sostenido, lo va amortizando ese crecimiento.

-¿Usted cree, como el gobierno nacional, que la situación se recompone a partir del segundo semestre?

-No soy tan optimista. Yo pienso que se va a ver más en el último trimestre que en el segundo semestre. El problema es qué hacemos entre abril y octubre.

-¿Qué pasará con la inflación?

-Yo creo que va a bajar.

-¿Por qué?

-Al hacer toda la actualización de tarifas, que impactan mucho, y todo el reacomodamiento de precios relativos producto de la devaluación de diciembre-enero, inevitablemente el impacto más fuerte de la inflación es en el primer semestre, porque es cuando se mueven las variables macroeconómicas. Aparte, habiéndole pegado bastante a la capacidad de consumo de la gente, creo que casi es regla de tres simple. Inevitablemente la inflación va a bajar. Lo único que hay que ver es cuál es el costo social.

Sé que alguien tiene que pagar la gradualidad del sinceramiento de muchas variables, sobre todo de los servicios públicos. Yo, en mi provincia, decidí que lo pague el Estado.

-En relación al acuerdo con los fondos buitres, la apuesta del Gobierno nacional es que esto destrabe las inversiones extranjeras. Empresarios y economistas advierten que es arriesgado, pero dicen que tienen “fe” en que van a llegar las inversiones. ¿Cree que va a salir bien?

-Si vos no cerrás con los holdouts no podés sentarte a discutir nada. Ahora estás adentro del juego, antes estabas afuera. En ese entrar a jugar veo que hay una posición muy optimista con la Argentina a nivel internacional. Eso me hace ser optimista. Llegarán un poco antes o un poco después, pero quiero ser claro porque eran una de mis diferencias con el gobierno anterior: arreglar con los holdouts es como limpiarte del veraz.

Sí creo que hay que financiarse para inversiones de capital, no para gastos corrientes porque sería una calamidad. Yo gobierno una provincia que si no tengo financiamiento para infraestructura social o productiva, atraso el crecimiento de Salta. Pero corramos al Estado. Permitamos al sector privado endeudarse a tasas razonables, porque ellos tampoco pueden acceder al mercado.

-¿Qué sería una tasa razonable?

-Lo que sea. No me puedo aventurar. Hoy no hay nadie en el sector privado argentino que se financie a un dígito.

-Con que cierre un dígito le parece suficiente…

-Y, yo estoy discutiendo que a menos de 5 años consigamos en menos de un dígito. Eso es lo que espero. Pero ojo, es como se financia Bolivia, Chile, Perú.

-Por último, ¿cuánto piensa que estará el dólar a fin de este año?

-Ay, si supiera sabés cómo estaría haciendo negocio de dólar futuro… No, no tengo la menor idea. Dicen los que saben que el valor del dólar está más o menos en el rango de lo que tiene que estar de acuerdo con lo que la estructura económica de la Argentina plantea.

Yo no lo voy muy distinto a cómo está hoy, porque la tendencia de la economía, si creemos que pasa lo que va a pasar, al haber mayor presencia de dólar en el país, no creo que baje pero por lo menos no va a subir.