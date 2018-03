Urtubey, sobre Massa: “Es imposible competir contra el peronismo y ser presidente del PJ”

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, sostuvo hoy que para renovar las autoridades del Partido Justicialista hay que "trabajar en la lógica del consenso” y no “postular dirigentes".

Urtubey, uno de los referentes del nuevo peronismo que asoma como posible candidato a la conducción del PJ, minimizó además la posibilidad de que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, pueda convertirse en el nuevo jefe de PJ.

"No milita en nuestro espacio" y “técnicamente es imposible estar de los dos lados del mostrador, ser líder de un partido que compite con el peronismo y ser presidente del PJ", afirmó en delcraciones a radio Mitre.

De todos modos, el salteño matizó que se podría invitar a Massa y "la gente que trabaja con él para el reordenamiento del Partido Justicialista".

Por otra parte, Urtubey advirtió hoy que el debate por "la coparticipación no puede ser una discusión de poder entre estado nacional y las provincias" sino que debe pasar por "cómo hacer una Argentina federal". Y admitió que "sin dudas" hubo gobernadores que le tenían temor a la ex presidenta Cristina Kirchner y por eso no planteaban reclamos por la coparticipación.

Fuente: AGENCIAS