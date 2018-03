Urtubey, duro con Cristina: "No se necesita hinchada para presentarse ante un Juez"

El gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, se manifestó en desacuerdo con la movilización en respaldo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la indagatoria por la investigación judicial en la causa por la venta de dólar a futuro, al sostener que "los gobernantes y ex gobernantes tenemos que respetar a las instituciones".

"No es buena la presión de ningún tipo sobre el Poder Judicial", consideró Urtubey en declaraciones formuladas al programa televisivo cordobés Voz y Voto.

En ese marco, el gobernador salteño sostuvo que "no se necesita hinchada para presentarse ante un juez", al tiempo que añadió: "Siempre he respetado las movilizaciones en democracia, pero hoy en el mundo moderno lo que hay que movilizar es la conciencia de la gente, no personas".

"Cuando hay una movilización en contra de alguien, empezamos a vulnerar la libertad de otros. No está bien presionar a la Justicia", expresó.

Asimismo, se manifestó a favor que se investigue a la gestión del gobierno nacional anterior, al sostener que "es muy positivo que todos los argentinos conozcamos lo que pasó. Quienes están sospechados de alguna irregularidad, tendrán que dar explicaciones ante la Justicia. Allí podrán decir su verdad. Está muy bueno que se pueda quitar el velo y que todo se transparente".

"Es muy positivo que todos los argentinos conozcamos lo que pasó", señaló el gobernador de Salta en relación a las causas que hay en torno al poder.

Con respecto a rol de Cristina en el seno del Partido Justicialista, Urtubey manifestó que "la ex presidenta ha tomado la decisión de construir su camino con independencia del peronismo". "Nosotros trabajamos en nuestro propio proyecto", añadió y reafirmó que en esta "etapa de transición y de reconstrucción" del peronismo respalda en la conducción a José Luis Gioja.