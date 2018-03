Urtubey: "No me preocupa ser el peronista que está más cerca de Macri"

Fue señalado como uno de los impulsores del apartamiento de un grupo de diputados del bloque del FPV en una nueva bancada peronista. Se mostró con Mauricio Macri en su provincia e incluso dijo que en apenas 50 días de su Gobierno pudieron hacerse allí cosas que no se habían podido hacer en los últimos años. Ahora lo acompaña en Italia, adonde viajaron para visitar mañana al papa Francisco. Por si quedaran dudas, el gobernador de salta, Juan manuel Urtubey, aclara: "No me preocupa ser el peronista que está más cerca de Macri".

"Soy un gobernador de la oposición que cree que afuera de la Argentina somos todos argentinos y adentro del país quiero que al Gobierno le vaya bien", expresó el salteño desde Roma, adonde llegó esta mañana junto a Macri.

Urtubey se comprometió a colaborar en todo de lo que él dependa con la gestión macrista y afirmó -en declaraciones a Radio La Red- que cuando en algo tenga una posición diferente, lo planteará con la esperanza de “poder torcer esas decisiones".

"Luego, cuando lleguen las elecciones cada uno se pondrá su camiseta partidaria", añadió.

Consultado sobre el gesto del Papa con la detenida dirigente social Milagro Sala al enviarle un rosario bendecido por él, respondió: “No le asigno un significado político, es un pastor de la Iglesia que le envía un rosario a una persona que le mandó una carta. El Papa está ocupado en cuestiones bastante más trascendentes que esa y se mete mucho menos en la política argentina que lo que nosotros creemos".

Fuente: Télam