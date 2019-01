Urtubey: "La mayoría de los argentinos se quiere correr de la grieta"

Tras el lanzamiento de Alternativa Federal, el espacio que comparte junto a Sergio Massa y Miguel Ángel Pichetto, el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey aseguró que "se ve como presidente" y se mostró confiado en ser la alternativa para quienes "no prefieren la grieta". Además, consideró necesaria una reforma constitucional que "limite el poder" presidencial.

"Yo estoy planteando la necesidad de construir un nuevo espacio que deje atrás a esta Argentina de la confrontación", señaló en diálogo con el programa "Perspectivas desde Buenos Aires" de la cadena CNN.

El mandatario relativizó "la grieta" que, según la mayoría de los analistas políticos, divide al electorado. "Hay una polarización grande, pero sumando los dos (kirchnerismo y macrismo) llegan al 50 o 55%. Eso deja afuera la otra mitad de los argentinos que no quiere que siga esto ni quiere volver a lo anterior. La mayoría de los argentinos se quiere correr de esta pelea", analizó.

Para esa mayoría, Urtubey se ve como una alternativa: "Me veo como presidente, trabajo fuerte para eso, me vengo preparando hace mucho tiempo. Y creo que la Argentina necesita alguien que entienda, antes de llegar, que es un presidente de transición que no debe plantear otra cosa que no sea recuperar la institucionalidad".

Limitar el presidencialismo

Urtubey cree "necesaria" una reforma constitucional que limite el poder del Presidente.

“Estoy planteando la idea de ir a un sistema semi-parlamentario (...) Cambiar el sistema puede ser parte de la solución. Hay que limitar el poder de los presidentes, que es excesivo, y hacer que el Congreso sea co-responsable de las políticas públicas, lograr acuerdos", afirmó.

En esa línea, continuó: "Argentina tiene que ir a algo así, sumando más participación ciudadana, habilitar democracia semi-directa con consulta popular y referéndum (...) La Argentina tiene una crisis tal que hay que restringir el poder del presidente: hay que liberar las manos, generar consensos, sin reelección. La situación de la Argentina actual necesita más institucionalidad y menos personalismo”.

La situación económica

Urtubey se mostró preocupado por la situación económica y criticó al Gobierno por gastar energías en la pelea política.

“Sabíamos que íbamos hacia una recesión, pero el descalabro monetario, la devaluación y la inflación del 47% no lo tenía en los pronósticos", evaluó. Y añadió: "Veo debilitada la capacidad del Gobierno para resolver esto porque pone demasiado énfasis en la pelea de la política, en quién tiene la culpa, en lugar de solucionar los problemas. Y esto requiere mayores niveles de consenso".

Y finalizó: "Al Gobierno le funcionó pelear con la ex presidenta Cristina Kirchner, me parece que han abusado de este recurso y les terminó jugando en contra porque generó inestabilidad".