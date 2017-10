Urtubey: "La Corte puede poner de sombrero a 23 provincias"

Perfilado como uno de los presidenciales del nuevo peronismo hacia 2019, Juan Manuel Urtubey es la figura más saliente de la oposición que transita por el Coloquio IDEA. Aun sin encabezar un panel, o formar parte de los debates, el gobernador de Salta se hizo un espacio para dialogar con El Cronista y analizar la situación actual de la economía y la política nacional.

Elecciones e inflación

- A nueve días de la elección, ¿qué cree que puede pasar?

Creo que la Argentina tiene tendencia monocromática, que se está pintando toda de amarillo. Y, más allá de que a nosotros como oposición eso no nos venga bien, al país si le sirve tener un gobierno consolidado. Las experiencias de gobiernos débiles son malísimas.

- ¿Lo sorprendió la inflación de septiembre, del 1,9%?

Fue alta, es cierto. A mí me parece que si tirás una meta de 20% anual termina en en 30% al final. Es así la Argentina. Por eso está bien que se hayan manejado las expectativas como se ha hecho. Viniendo de dónde venimos, no tiene tanto dramatismo el aumento de la inflación.

- ¿Cree que el Gobierno la subestimó durante esta primera mitad del mandato?

En sí, la inflación bajó, y eso está bueno. Creo que para solucionar el tema tenemos que apostar a procesos de por lo menos seis años, con metas que se vayan cumpliendo parcialmente y, de a poco, ir resolviéndola.

Las reformas que se vienen

- Desde el Gobierno se plantea la posibilidad de una reforma tributaria. ¿Es necesaria? ¿Cómo debería hacerse?

Se tiene que hacer una profunda reforma del sistema tributario. Necesitamos una matriz impositiva que sea sustentable”. Hay cuestiones fácticas que son irrefutables. Si Argentina no camina hacia el equilibrio fiscal, no tiene futuro.

- ¿Dialoga del tema con funcionarios del Gobierno?

Sí, hablo con frecuencia, por ejemplo con el ministro de Hacienda Dujovne (Nicolás). Le planteé la necesidad de discutir esto. Ellos tienen que plantear las propuestas y, después, nosotros como oposición, debatir si estamos de acuerdo. El sistema tributario actual es una invitación a la evasión.

- Pero pueden presentar su proyecto…

Sí, pero no imponerla, porque es una decisión que le corresponde al Ejecutivo. Lo que está claro es que Argentina no puede seguir sosteniendo este nivel de gasto, porque si no va a terminar mal.

- Y el proyecto de reforma laboral, ¿lo vio?

Yo no vi nada. Lo que creo es que el esquema de cargas laborales se tiene que modificar, no flexibilizar, sino todo lo contrario. Hay que estimular la generación de mayor empleo bajando la carga al empleador para que pueda dar más trabajo.

La validez del reclamo por el fondo del conurbano

- ¿Qué opina respecto al reclamo de la provincia de Buenos Aires sobre el fondo del Conurbano?

No dudo de la justicia del reclamo, pero resolvamos primero la cuestión de recursos para toda la Argentina. No sólo para una provincia y que se ponga de sombrero a las otras 23. Si sale el fallo se desfinancia al resto del país y se genera un descalabro insoportable.

- ¿Es un tema que tiene resolver la política y no la Justicia?

Sí. El planteo jurídico que hace Buenos Aires está mal. Es un tema que se tiene que resolver en el Congreso, no en la Corte.

El peronismo hacia 2019

- ¿Qué rol juega el peronismo en el mapa político que viene?

Nuestro desafío tiene que ser entender que las cosas cambiaron, que hoy no somos partido de poder. Si no entendemos eso, vamos directamente al fracaso.

- ¿Coinciden otros dirigentes con esa mirada?

Sí, la gran mayoría. Tenemos que pensar en una fuerza transversal, en la que confluyan dirigentes de otros espacios también. Construir a partir de ideas, no de personas.

- ¿Cristina Fernández, desde el kirchnerismo, forma parte de ese grupo?

Yo no soy el censor, es la gente. No la imagino militando un peronismo democrático, republicano. Me parece que nuestra idea es la antítesis de lo que ella expresa.

- ¿Qué le pareció la elección que hizo en agosto?

Representa un espacio político que hay que reconocer que existe y que tiene aceptación de una parte de la comunidad. A mi juicio no tiene mucho futuro, no parece un fenómeno muy uniforme a nivel nacional. Es un proceso que tiende a atenuarse, a apagarse en el tiempo.

- ¿Va a perder el 22 de octubre?

Sí, creo que va a perder. Me guío por lo que escriben ustedes (risas)

- Y Sergio Massa y Florencio Randazzo, ¿sí tienen las puertas abiertas?

Son dos dirigentes valiosos. Están afuera de la polarización en esta elección, no se les puede pedir un resultado electoral importante. Pero el peronismo no puede prescindir de ellos.

- ¿Está el panorama dado para que Macri sea reelecto en 2019?

Ellos ya están lanzando la candidatura. Vamos a plantear nuestra alternativa, pero es ciencia ficción pensar en 2019, falta un siglo.

- ¿La alternativa es Urtubey?

No, se debe construir un espacio en el que vayamos todos caminando. Yo soy competitivo. No me gusta perder ni a la bolita. Así que será el mejor de los nuestros. En dos años veremos.