Urtubey: "Están detenidos por chorros, no por persecución política"

El gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, volvió a diferenciarse hoy del kirchnerismo al afirmar, en referencia a la situación judicial de varios exfuncionarios y de la expresidenta Cristina Kirchner, que "están detenidos por chorros, no por persecución política".

El mandatario admitió, en diálogo con La Red, que la decisión del magistrado federal Claudio Bonadio de dictar prisión preventiva para los acusados por traición a la Patria "puede ser discutible", pero esa circunstancia no puede ser utilizada para desacreditar otras investigaciones que están en curso.

"Que puede ser discutible una prisión preventiva en un proceso donde todavía no hay procesamiento, no hay indagatoria, no hay nada, aparece como demasiado audaz en términos procesales. Pero que eso permita decir que está todo mal y somos todos perseguidos, no. Hay mucha gente que está detenida o investigada en la Justicia por chorros, no por persecución política", afirmó al respecto.

Ante la consulta de si incluía en su afirmación a Cristina Kirchner, Urtubey fue contundente: "Si la Justicia avanza en ese sentido, cómo vamos a hablar de que uno está perseguido políticamente porque no puede explicar su patrimonio o porque se enriqueció… Es muy difícil plantear eso como persecución política".

En el final de la charla, el gobernador salteño pidió dejar de ver a la política "en términos de River-Boca".

"Si el Gobierno hace algo que pienso que está bien no es Cambiemos, aunque sea oposición. El problema de la Argentina es dejar de calificar la política como River y Boca", concluyó.