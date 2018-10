Urtubey: "Cristina es la única que le garantiza el triunfo al Gobierno"

Es uno de los gobernadores peronistas que mejor diálogo ha tenido con la administración de Cambiemos. Ya avisó que dará el marco para acompañar el presupuesto del año que viene. Y en el frente electoral que lanzó el jueves pasado hay un solo nombre vetado: Cristina Fernández de Kirchner.

El salteño Juan Manuel Urtubey es uno de los dirigentes peronistas más activos de cara a 2019. Atraviesa su tercer mandato como gobernador y no se podrá postular el año que viene. Y ante la escalada del dólar y la crisis económica, aceleró los planes para el armado nacional del peronismo no K. "No hay elementos que indiquen que la situación económica pueda mejorar antes de junio del año que viene", analiza en una charla con El Cronista.

La situación actual la atribuye a una serie de factores, aunque no duda en que hubo impericia del Gobierno: "Querían reinsertar a Argentina en el mundo, pero se termina con esta desconfianza y este riesgo país. Perdimos u$s 15.000 millones para que el dólar no llegue a $ 40 y llegó". Sobre los factores externos que señala el Gobierno, como la herencia y el contexto internacional, detalla: "Vos no heredaste una Ferrari, heredaste un Ford Falcon. ¡Pero ya lo sabías! Y la situación de afuera influye, al igual que la sequía, pero no es una mesa de billar, siempre pasa algo".

En el terreno político, Urtubey plantea una tercera vía: "Kirchnerismo y macrismo se retroalimentan, uno no puede vivir sin el otro. Pero la gente que está descontenta no va de uno al otro, se corre de los dos. Un 50% de los argentinos no quiere saber nada con ellos". Este planteo no se aleja mucho de la famosa ancha avenida del medio a la que apuntaba Sergio Massa en las anteriores elecciones, donde no tuvo éxito. Sin embargo, la situación es diferente según el salteño: "En 2015 Macri no era una realidad de poder, era un partido opositor, así que había un solo camino hasta el momento. Y en 2017 fueron elecciones legislativas, responden a otra lógica. Además, el proceso de deterioro del Gobierno empezó después de la elección. Frente a estos dos polos de poder hay espacio para una tercera vía".

Dentro del espacio, cree que la mejor forma para resolver las internas será en las PASO: "La que manda es la realidad. Si llegás a junio con candidatos que miden parecido, lo resolvés en esa instancia". A la hora de ampliar el espacio, cree que la mayoría de los gobernadores se irán sumando. Incluso los que no se definen tan claramente en contraposición a Cristina, como Juan Manzur y Sergio Uñac. También apunta a los partidos provinciales, como el MPN, el Frente Renovador de Misiones y el Frente Cívico de Gerardo Zamora. Y le abre la puerta a Florencio Randazzo: "Hace mucho que no hablo con él, pero debería estar con nosotros".

De esta forma, asiente cuando se le consulta si la única excluida es la exmandataria: "Es que Cristina representa un espacio diferente. Si me quedo en el 25% que la apoya, me cierro al 50% del electorado que está libre. Es una cuestión práctica". Sin embargo, de esta forma se podría llegar a las elecciones generales con Cambiemos frente a más de una expresión del peronismo, lo que le podría dar más chances para la reelección del actual jefe de Estado. "No lo veo así, porque Cristina es la única que le garantiza el triunfo al Gobierno. Tiene un 70% de imagen negativa. Lo único que hace competitivo al Gobierno es tener al kirchnerismo enfrente, por eso queremos plantear una instancia superadora", sostuvo.

De vuelta en el terreno económico, Urtubey cree que la próxima administración tendrá que rediscutir la deuda, aunque aclara: "No es el único problema. Tenemos un par de años de caída del producto y de salarios, el consumo está por el piso. Es un cóctel complicado. Lo que no existe en el idioma es el default: ya sabemos a dónde nos lleva ese cuento, no es una opción".

En relación al presupuesto 2019, el gobernador salteño considera que lo mejor es que prospere la ley. "Vamos a discutir hasta la última partida y ya avisamos que hay cuestiones que no vamos a acompañar, como la pauta para congelar la asignación universal. Pero lo peor es si no se logra acordar, porque le das la oportunidad al Gobierno para que reconduzca el presupuesto. Y con una inflación del 40%, puede hacer lo que quiere. Es suicida como oposición. Aparte, nos pueden acusar de no haber acompañado. Es la tormenta perfecta".

Destaca, además, que las negociaciones que han tenido por otros temas han llegado a buen puerto, como la adenda al pacto fiscal. "Rediscutimos tributos como bienes personales y compensación de ganancias. Nos faltó el subsidio al transporte y a la tarifa social eléctrica. En Salta son $ 2500 millones que tendremos que cubrir, pero antes de la negociación eran $ 4500 millones", explicó al respecto.

Finalmente, Urtubey cerró con una fuerte crítica a su par bonaerense María Eugenia Vidal. "El planteo de indexar el fondo del Conurbano es un chiste. Yo discuto sobre cosas lógicas y esto no lo es. Si vamos a indexarlo, hagámoslo con todas las partidas, y el Gobierno dura tres meses más", indicó.