Uribe: "Estamos muy lejos de una situación fiscal sostenible; se necesita superávit de 3% o 5% del PBI"

Martín Uribe es un economista argentino rankeado entre los más influyentes en el mundo académico a nivel mundial. De visita en la Argentina para participar de los "UCEMA Camps" y dar una conferencia sobre teoría macroeconómica y sus implicancias en la política argentina, mantuvo una entrevista con El Cronista en la que sostuvo que el país está aún "muy lejos de una situación fiscal sostenible".

En esa línea, afirmó que "el superávit primario que necesita hoy la Argentina para estar en una situación sostenible, dada su deuda, es de entre 3% y 5% del PBI".

En el intercambio, detalló también que para salir del estancamiento y lograr un crecimiento sostenido es importante erradicar la pobreza. Para eso el Estado debe destinar los recursos suficientes para asegurar a todos los niños y jóvenes todo lo necesario para que tengan alimento, abrigo, estímulo, entre otros.

Sobre la inflación, plasmó una idea diferente del esquema monetario actual. "Tenemos una combinación muy anómala de una tasa de expansión monetaria del 0% y una tasa de interés del 60%. No es sostenible en el tiempo". Con las modificaciones que propone, aseguró que es posible llegar a un IPC de un dígito en menos de cuatro años.

¿Por qué la Argentina continúa estancada y cómo se puede hacer para salir?

Es importante que comencemos a racionalizar el gasto y tomar en cuenta en su asignación cuáles son las grandes fallas del mercado. La madre de todas estas es que la población de entre 0 y 18 años queda librada a su suerte. Así los chicos que no tienen la suerte de nacer en un hogar donde reciban alimento, abrigo, tienen una desprotección absoluta. La ayuda a ese chico tiene que venir desde el Gobierno. Es un gasto público que es absolutamente imprescindible. Por eso es que hoy seguimos hablando de Sarmiento, 150 años después de su presidencia: él vio este problema. Tenemos la total responsabilidad de brindarle absolutamente todo a esa franja etaria: abrigo, alimento, educación, todo. Una vez que un país descuida ese aspecto, y se empieza a tener la pobreza estructural que vemos en muchas partes de la Argentina, el potencial que tiene un país para crecer se ve disminuido enormemente. Muchas veces se pregunta por qué un país escandinavo se desarrolla tanto, si están en condiciones tan desfavorables. Son sociedades que de alguna forma entendieron que no pueden dejar caer del sistema económico a esa franja tan grande de la población. Hoy tenemos el 50% de la población de entre 0 y 18 años pobre, de una pobreza estructural, que no son los que salen y entran de la pobreza con el ciclo económico.

La Asignación Universal por Hijo no es sufienciente.

Es un gran avance pero no alcanza. La ayuda tiene que ser integral. Cuando estudiaba en la facultad tenía una materia que se llamaba "Evaluación de los proyectos de Inversión": significaba calcular la tasa de retorno al gasto social. Nos falta a los argentinos ser mucho más científicos en la asignación de los recursos públicos. Entonces, por ejemplo, surge la idea de subsidiar la compra de autos. Y ahí hay que calcular esta tasa de retorno y comparar con cuál sería la de tomar una escuela y darle a esos chicos una escolaridad doble, darles tres comidas calientes a los chicos, que tengan matemática, historia, arte, deporte. Que vayan a su casa y que haya un asistente social que se encargue de que lo traten bien, que tenga una cama caliente, y así. Pero hay que calcular y comparar. Eso nos llevaría a un estadio de crecimiento diferente.

Suena interesante aunque un tanto utópico por la falta de consenso para hacerlo.

No es utópico. El Estado gasta muchísimo. Se trata de una readecuación de recursos y de educación al contribuyente. Por ejemplo, siempre hablamos del costo argentino, y este se reduciría. Si reeducamos al contribuyente y mostramos que al invertir en educación en las clases menos privilegiadas, estamos bajando el costo a cada uno. Y Se le incrementa la posibilidad de ser más productivo. No es tan remota la conexión, aunque sí, es cierto que no es directa.

Mencionaba al gasto público. El Gobierno emprendió una reducción del déficit fiscal. ¿Cómo evalúa estas medidas, son sostenibles?

El Gobierno tomó muchos pasos en la dirección correcta. Uno fue identificar que tenemos un problema fiscal importante. Es un progreso grande con respecto a no creer que hay restricción presupuestaria. Hizo avance también en recomponer las tarifas de los servicios públicos; lamentablemente se interrumpió con las elecciones, lo que me parece un error. Otro aspecto fue en racionalizar las compras del Gobierno: muchas de estas se hacen por licitación. Se está pagando mucho menos. Son pequeños progresos que se hacen en una multitud de gastos. El tercer progreso en bajar el déficit fiscal fue muy de corto plazo, de emergencia: consistió en reinstalar las retenciones y parar la obra pública. Son dos medidas que si bien ayudaron a responder a los requerimientos del FMI, no van a tener mucho futuro. El Gobierno va a tener que removerlas prontamente por las promesas que hizo al campo y la obra pública

¿Se puede alcanzar las metas fiscales de este año y el próximo?

Creo que sí, pero aún estamos muy lejos de una situación fiscal sostenible. Si bien el déficit primario, sin contar intereses, está en torno a cero, el financiero está entre el 4% y 5%.

Prácticamente igual de como recibió.

Exacto. Eso es insostenible. El superávit primario que necesita hoy la Argentina para estar en una situación sostenible, dada su deuda, es de entre 3% y 5% del PBI, y estamos en cero, con el agravante de que se logró con estas medidas de emergencia. Por lo tanto, desde el punto de vista de la sostenibilidad de largo plazo estamos en casi 5 o 6 puntos de superávit primario que el país necesita generar. La situación fiscal es muy delicada.

Sobre la inflación

¿Por qué es tan difícil erradicar la inflación, cuando varios países lo lograron?

Si bien el programa con el FM se lo puede criticar por muchas razones, como que pidió que se haga un ajuste fiscal en un momento recesivo muy grande, que no es aconsejable, tiene un aspecto rescatable: erradicó las transferencias desde el Banco Central al Tesoro. Me da la impresión de que eso va a perdurar.

¿Qué le parece la política monetaria?

Tenemos una combinación muy anómala de una tasa de expansión monetaria del 0% y una tasa de interés del 60%. Es algo que el Gobierno tiene que normalizar. Ningún país del mundo tiene esa combinación. Significaría una tasa real de interés del 60%.

Pero las expectativas de inflación no son cero.

Sí, por eso digo que no es sostenible en el tiempo. El Banco Central lo tiene que solucionar rápidamente. Lo que aconsejo es que suba la tasa de expansión monetaria un poco del cero al 6% anual. Y además se debería comenzar a bajar la tasa de interés sobre las Leliq de manera gradual pero sostenida, sin esperar que baje la inflación, hacerlo antes.

En febrero el BCRA empezó a hacerlo y el dólar se disparó.

Estoy en desacuerdo en que bajar la tasa de interés va a hacer que la gente se vaya al dólar. Porque habiendo solucionado el problema de que el Banco Central dejó de financiar al Tesoro, es apropiado y hasta beneficioso que el BCRA use reservas para esterilizar cualquier cambio en el stock de Leliq: cuando las tasas empiecen a bajar, decidan deshacerse de las Leliq, les dé pesos, esterilice vendiendo reservas. No va a haber corrida porque se les está dando dólares. Los tenedores se van a hacer de dólares.

¿Por qué no se implementa este esquema?

Porque el Gobierno está muy restringido por el préstamo del FMI a usar reservas para absorber Leliq.

El FMI estima que en 2023 recién se llegará a inflación de un dígito. ¿Cómo lo ve?

En cuatro años el Banco Central, con toda seguridad, puede llegar a eso, siempre y cuando tenga un programa monetario claro y sostenible en el tiempo. Que lo comunique con claridad a los agentes privados. Cuatro años es tiempo más que suficiente.