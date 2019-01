Unos 330.000 monotributistas harán factura electrónica desde el viernes

Los monotributistas que se hallan en la categoría C del Régimen Simplificado, o sea que facturan desde $ 276.255 hasta $ 414.382 anuales, deberán dar factura electrónica por la venta de sus bienes o servicios a partir del próximo viernes 1 de febrero.

Esto significa que alrededor de 330.000 contribuyentes van a sumarse a realizar facturas electrónicas a través del facturador en línea o facturador móvil que le ofrece la AFIP, comentó Vicente Lourenzo, de la Consultora LP.

A partir del 1 de marzo se incorporaran aproximadamente 365.000 contribuyentes enrolados en la categoría B .Y se completa la grilla con 950.000 contribuyentes que pertenecen a la categoría A (la menor del Monotributo ), añadió Lourenzo.

Con esta nueva exigencia se empieza a cerrar el circulo que realiza la AFIP para saber si ese contibuyente se halla bien o mal categorizado, porque al conocer su facturación al instante y al tener los consumos de tarjeta de crédito y débito, investigarán que otros ingresos tiene ese contribuyente para que pueda justificar esos consumos, precisó.

Si no los puede justificar, la AFIP cambiará de oficio al monotributistas de categoría o, en el peor de los casos los expulsará del Régimen Simplificado, obligándolo a pagar IVA, Ganancias y Autónomos desde el momento en que detecta la desviación.

Por otro lado hay una gran cantidad de prestadores de servicio, por ejemplo, médicos, psicólogos, plomeros, etc) que estaban categorizados en una determinada escala pero que no tenían la costumbre de facturar a sus clientes, por lo tanto, pagaban por una categoría que no representaba lo que facturaban con el talonario, indicó Lourenzo.

Para este grupo se deberá recordar que debe generar la factura electrónica correspondiente para que, fundamentalmente, justifique su consumo cuyos datos ya sabe la AFIP a partir de distintos regímenes informativos, como los de colegios privados o expensas, advirtió el especialista.

Con la inclusión de este grupo de contribuyentes la AFIP se encuentra en condiciones de generar la liquidación de oficio del IVA (o IVA pro forma) a los inscriptos en el régimen general, dijo Lourenzo, y añadió que el organismo no va a tardar mucho en informar que facturas hizo el contribuyente, qué le facturaron y liquidará de oficio el IVA que se debe abonar el día 17 del mes siguiente.