Uno por uno, todos los rubros que Larreta le pide reabrir a Alberto a partir del 11 de mayo

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prepara un listado de sectores de la economía porteña que podrían comenzaron a funcionar, con mayores y menores restricciones, a partir del 11 de mayo, cuando Nación prolongaría una vez más la cuarentena decretada para evitar el avance del coronavirus.

La Ciudad se mantiene como el segundo distrito con más casos positivos de coronavirus del país, solo superado por la Provincia de Buenos Aires. Hasta esta mañana se habían contabilizado 1304 personas portadoras del COVID-19. En los últimos días registró un crecimiento exponencial de contagiados en barrios populares.

En declaraciones radiales, el vicejefe de Gobierno porteño dijo hoy que trabajan “diferentes alternativas para presentarle a Alberto Fernández” de acá al jueves. Buscan que en la próxima etapa del aislamiento obligatorio se genere “una cierta movilidad gradual de la economía” en el distrito.

Por la tarde, Horacio Rodríguez Larreta recibió a funcionarios del ministerio de Salud porteño, que encabeza Fernán Quirós, y de Hacienda y Finanzas, a cargo de Martín Mura para delinear la nómina que le acercarían al Presidente. Si la Ciudad quiere flexibilizar alguna restricción debe hacerlo dentro del paraguas que defina Nación.

Santilli ya adelantó que buscan habilitar la modalidad take away para los locales gastronómicos – algo que en los hechos hoy ya funciona – y las obras en construcción. Según pudo saber El Cronista en el listado de evaluación también figuran profesiones liberales como los Escribanos y comercios como pinturería, casas de ópticas y kioscos. "Estamos analizando sectores profesionales en los que la movilidad no es tan alta", explicó Santilli en Radio La Red.

Respecto al take away, explicó que esta modalidad que implica retirar el pedido del lugar "puede mejorar al comerciante gastronómico el pago de los salarios de su gente, pero además no pone más gente en la calle, que ya está trabajando con delivery; y la cocina ya está abierta".

Sobre las obras en construcción, abarcaría todas las facetas del rubor y por metros cuadrados. El problema que se le presenta en ese frente, reconoció, es el transporte público. “El 75% de los obreros de la construcción vive en la provincia de Buenos Aires y su medio de transporte es el tren, el colectivo o el subte", indicó.



En ese sentido, adelantó que evalúan "diferenciar horarios"; por ejemplo, "que la construcción comience de 6 a 14, o de 7 a 15, y eso evitaría horarios pico", ya que el sector alcanza "una movilidad de 270 mil personas".