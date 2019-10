Uno por uno, cómo se prepararon los candidatos para el segundo debate presidencial

Los candidatos a presidente volverán a verse las caras en el segundo debate presidencial al que están obligados a asistir por ley. Tras una primera participación que dejó a algunos un tanto deslucidos, tendrán una nueva oportunidad para presentar propuestas, remontar malas performances y renovar los cruces y chicanas en la Facultad de Derecho de la UBA.

Los días entre un debate y otro fueron agitados. Con el 27 de octubre cada vez más cerca, la campaña se intensifica y quita tiempo a los candidatos para preparar los temas que se tratarán en esta oportunidad. Los ejes temáticos serán: Seguridad; Emploe, Producción e Infraestructura; Federalismo, Calidad Institucional y Rol del Estado; y Desarrollo Social, Ambiente y Vivienda.

Mauricio Macri

El Presidente tuvo una semana agitada con las marchas del #SíSePuede en distintas provincias. Priorizó la campaña y se bajó del cierre del 55° Coloquio de IDEA del cual participó a través de videoconferencia. Llegará al segundo debate luego de “La marcha del millón”, la edición del #SíSePuede convocada en el Obelisco y que se replicará en distintas ciudades del interior. En Casa Rosada confían en la masiva convocatoria copará el microcentro porteño y le dará un espaldarazo para que un día después encare el debate.

Según pudo saber El Cronista el mandatario aprovechó los tiempos muertos para interiorizarse en los temas. Mantendrá una postura similar al primer encuentro, intentará no caer en las chicanas que le puedan plantear los rivales y buscará dejar algunas frases de alto impacto.

Entre el público prometen que habrá más figuras del Gobierno. Por un lado, el salón de actos de la Facultad de Derecho tiene mayor capacidad que el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral y, por otro lado, el domingo pasado los ministros y funcionarios arribaron sobre la hora a Santa Fe con el mandatario en el avión presidencial y no pudieron conversar con la prensa para transmitir confianza.

El puñado de acompañantes de Macri que pueden estar con él en el backstage – entre los que figuran Marcos Peña, Fernando De Andreis y Juliana Awada – estarán atentos a que no se filtren fotos indeseadas. Apenas inició el primer debate comenzaron a circular imágenes donde se veía al líder de Juntos por el Cambio con gesto tenso y frío, contrastado con un desenvuelto y relajado Alberto Fernández. Desde la Cámara Nacional Electoral confirmaron a El Cronista que sólo estará autorizado a estar junto a los candidatos minutos antes de salir al escenario el fotógrafo oficial de la organización.

Alberto Fernández

El candidato del Frente de Todos tuvo una semana de actividades varias, coronada con el acto por el Día de la Lealtad Peronista en La Pampa donde se lo volvió a ver con su compañera de fórmula, Cristina Kirchner después de varias semanas. Hoy pasará el día en su casa y desde su equipo sostienen que, al igual que para el primer debate, se toma el asunto con mucha relajación. “La verdad es que Alberto se prepara para el próximo debate como se preparó para el primero, sin couchearse, con especial atención en los tiempos para hablar porque el contenido es lo que piensa y viene diciendo desde siempre”, precisaron desde su entorno.

Ayer, en diálogo con Radio Rivadavia, reconoció que sí está preocupado por respetar los tiempos. “No necesito prepararme, lo que sí debo hacer es preparar los tiempos. Cuido los tiempos”, afirmó. Además, criticó la dinámica del debate por los escasos tiempos para explayarse. “Yo no creo que los debates deban estar instituidos por ley porque se generan problemas como este: llegan 6 candidatos y le dan 13 minutos para que expliquen todo lo que van a hacer”, indicó.

Con Cristina en Argentina no se descarta que pueda estar presente entre los acompañantes de Fernández en la Facultad de Derecho. Aunque desde el equipo de campaña no creen que la ex presidenta sea de la partida, tampoco descartan la posibilidad.

Roberto Lavagna

Tal como publicó El Cronista, el candidato de Consenso Federal se prepara ahora para el segundo round con un claro objetivo como norte: transmitir su proyecto de país y su probada capacidad para conducir un proceso de crisis, dos ideas que le costó condensar en el cruce de Santa Fe.

El ex ministro de Economía tuvo una deslucida actuación en el debate presidencial del domingo pasado. "No me sentí particularmente cómodo, porque me cuesta aceptar esta pelea permanente entre los dos extremos de la grieta”, reflexionó horas después en diálogo con un canal de televisión. Esta vez buscará ser más "directo" a la hora de transmitir sus ideas y dejará en claro al menos una cosa: que es de algún modo “el ganador intelectual” de la campaña, puesto que buena parte de las propuestas que levantan hoy como propias tanto Macri como Fernández son de su autoría. Algunas de ellas son: "Poner plata en el bolsillo de los argentinos" para motorizar el consumo; un pacto económico y social para empezar a surfear la crisis; la creación de un Consejo Económico y Social que planifique políticas de largo plazo.

También insistirá sobre la herencia de la herencia: si bien se mostrará equidistante de los dos principales candidatos, no dejará de marcar que Macri terminará su gobierno de cuatro años con “tres de caída de la actividad”.

No se descarta, incluso, algún tipo de "ensayo" como el que hacen los americanos a la hora de afrontar un debate presidencial. Es decir, que haya algún "doble" para "actuar" de rival en un ensayo que imita un debate.

José Luis Espert

El candidato de Despertar fue de los más sólidos durante el primer debate. La evaluación de su equipo de campaña fue que la participación el economista fue muy buena. “Cumplió con sus objetivos de ser crítico con la clase política y plantear las ideas liberales con mucho fundamento”, sostienen sus colaboradores. Destacan su gestualidad y el manejo de los tonos apropiados para cada intervención.

De cara al próximo domingo buscará generar un “golpe de efecto”. “Si logramos que haya un porcentaje de macristas decepcionados, que se traduzcan en votos, lo verán como un verdadero opositor”, precisaron a El Cronista sus asesores. Lo de Espert, afirman, no se trata de una “aventura electoral”. “Queremos terminar de posicionarnos de cara a los próximos dos años; lo nuestro es un proyecto político”, sostienen.

Entre los ejes temáticos esperan marcar una diferencia cuando se aborde Federalismo, Calidad Institucional y Rol del Estado, donde el liberalismo plantea ideas drásticas respecto a la cuestión impositiva y de gasto público.

Nicolás Del Caño

El postulante del Frente de Izquierda se ha mostrado muy crítico de la dinámica del debate porque, considera, permite a los candidatos eludir las preguntas que le hicieran los otros. “Vamos a hacer hincapié en las cuestiones que Alberto Fernández no quiso o no pudo responder”, adelantaron desde la fuerza. Entre los planteos que Del Caño intentará hacerle al candidato del Frente de Todos figuran: si existe un programa concreto para recuperar los salarios de los trabajadores y las jubilaciones; si posee un plan para frenar la fuga de capitales y evitar nuevos golpes de mercado y devaluaciones; y qué opina con respecto a qué hay que hacer con las tarifas.

Prestará especial atención al eje vinculado a la calidad institucional porque el Frente de Izquierda sostiene que entre los candidatos figuran dos que hacen una defensa abierta de la dictadura militar.

Juan José Gómez Centurión

El candidato del Frente NOS fue el que más dificultades tuvo a la hora de respetar los tiempos estipulados para cada intervención. Además de preparar los ejes temáticos que se abordarán en el segundo debate, junto a su equipo trabajó los “detalles performáticos” como gestualidades, dominio de la voz, indicadores no verbales, muletillas, tiempo de intervenciones y fluidez.

A través de un comunicado, precisaron que el ex combatiente de Malvinas “al igual que en el primer debate procurará ser propositivo y no brindar datos erróneos ni mentir”. Además, indicaron, utilizarán la fuerte exposición mediática “para visibilizar más sus propuestas ante una campaña fuertemente polarizada que concentró la atención mediática en los dos candidatos con mayor caudal de votos”.

“Es por eso que se buscará aprovechar oportunidades para mencionar los principales diferenciales del espacio como son la defensa de las dos vidas, el fortalecimiento de la familia, el orden, el fomento del trabajo y el resguardo de la propiedad privada”, concluyeron.