UniCABA: dos miradas sobre el proyecto que trata la Legislatura

Mientras que en la Legislatura porteña, que permanece vallada, se debate la creación de la UniCABA, en las afueras manifestantes y la policía de la Ciudad se enfrentan a los golpes y vuelan los gases lacrimógenos. Las distintas organizaciones de docentes, estudiantes y muchos dirigentes políticos de la oposición critican la iniciativa con el argumento de que la creación de la universidad para la formación docente responde a los intentos de desfinanciar los profesorados y evaluarlos negativamente, para cerrarlos.

Antes de opinar sobre el debate que se lleva adelante en la Legislatura, el ex ministro de Educación, Mariano Narodowski, se remontó a los inicios, y recordó ante El Cronista: “Esto empezó con un proyecto del Ejecutivo, que lo que hacía era eliminar los 29 profesorados públicos e incluirlos en una universidad que no existe, una universidad docente, UniCABA”. Y resaltó que esa iniciativa tuvo dos problemas. El primero es que "no fue consensuada con nadie" y el segundo es que “era muy pero muy malo técnicamente”.

Y explicó: “Es muy difícil, independientemente de la voluntad política, integrar 29 instituciones muy diferentes entre sí, con mucha historia, con muchos docentes distintos, en algo que todavía ni siquiera creaste. El proyecto era muy malo y generó una reacción muy negativa de los docentes, de los institutos y, también, de muchos especialistas que pensamos que eso estaba mal”.

Luego de esto, el autor de El colapso de la Educación recordó que el Ejecutivo consultó a diversos especialistas -entre ellos al propio Narodowski- y cambió el proyecto “radicalmente”. En este sentido, Narodowski se explayó: “Antes, era 29 por uno y, ahora, es 29 más uno. Es decir, se quedan los institutos, tal como están, se crea la universidad docente y, además, se crea una institución para evaluar a los Institutos de Formación Docente, para intentar mejorarlos”.

Visiones encontradas

“Se quiere hacer una intervención de las instituciones hasta su progresivo cierre y usarán la evaluación como excusa para llevar a cabo un ajuste presupuestario cerrando instituciones”, dijo a este medio Débora Kozak, rectora del Normal 1 y vicepresidenta del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal (Cesge). “Es lo que nosotros llamamos ‘la muerte lenta' de los profesorados’”, agrega la rectora.

De acuerdo a su opinión, el Gobierno de la Ciudad -que impulsa este proyecto-, se verá beneficiado porque, en caso de aprobarse, lo habilitaría a hacer “el gran ajuste presupuestario” al que aspira. Y señala otro punto: “Abre la puerta a enormes negocios inmobiliarios como la venta del predio del Profesorado de Educación Física Enrique Romero Brest, que ya instalaron”.

Por otra parte, para Kozak, “quieren formar docentes bajando una línea única”. Y se explaya: “De esta manera obtienen un control absoluto de la formación docente y lo usarán para ejecutar sus intereses. Esa no es la forma en que concebimos una educación pública amplia, libre y reflexiva”.

Al segundo proyecto, Narodowski lo tilda como “técnicamente razonable, aunque tiene algunos aspectos que son mejorables”. Aun así, considera que los reclamos tienen asidero. “La forma en que se manejó todo esto fue muy poco cuidada. Eso generó, sobre todo en los docentes de los institutos, mucha desconfianza, porque en un principio los iban a eliminar y ahora dicen: ‘Dicen que no lo van a eliminar pero, en realidad, sí quieren eliminarlos".

Y continuó: “Me parece que la discusión no es tanto técnica, sino más política, en relación a que al gobierno no lo veo consensuar esto con los educadores”. Y, por otro lado, aseguró que “los docentes no vieron el cambio de proyecto como un triunfo”, aunque para Narodowski sí lo fue. Desde su postura, los docentes ven a este cambio “como una estrategia para seguir haciendo lo que querían hacer originalmente, que era eliminarlos”.

“Entonces, son todas desconfianzas recíprocas y, lamentablemente, no estamos discutiendo a fondo el tema de la formación docente, que sería lo más importante”, remató Narodowski.

Sobre la evaluación

A la hora de hablar sobre el rechazo a la evaluación por parte del Ministerio de Educación, el ex ministro de la cartera señaló que tienen dos puntos. El primero, que le parece “bastante justificado”, tiene que ver con que, como no fueron consultados, no confían en los mecanismos de evaluación.

“Ellos dicen que originalmente los querían borrar del mapa -a los institutos, no a los docentes-, que era cierto, y esta es una nueva estrategia, y la evaluación va a ser una herramienta para hacer lo mismo que querían hacer antes”, se explayó Narodowski. Aunque aclaró que, si bien es un argumento justificado, por la historia del proyecto, “no es lo que dice la ley”. Es por ello que se encargó de resaltar que la clave es ver quién estará a cargo de la evaluación.

Sobre el segundo argumento que esgrimen quienes se oponen a la aprobación del proyecto, y que tiene que ver con una derivación de fondos públicos a la universidad, Narodowski señala que no es un argumento válido. “Una universidad no es un parque de diversiones. Siempre es bueno apoyar una universidad”.

“Los profesorados vienen reclamando la asignación de presupuesto para mejorar las pésimas condiciones de infraestructura, los salarios docentes, dar becas para que los estudiantes puedan recibirse a tiempo, destinar fondos que se quitaron de los profesorados para investigación e innovación, etc.”, enumera Kozak, respecto de los fondos que se destinarían a la UniCABA, para luego rematar: “La CABA no necesita una universidad porque tiene ofertas de este tipo de sobra, pero sí necesita que se destine presupuesto a la educación pública”.