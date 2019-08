Una por una, las frases que dejó la elección de los principales candidatos durante la mañana

En el transcurso de la mañana de hoy, los principales candidatos a presidente se acercaron a sus lugares de votación para realizar su deber como ciudadanos. Dentro del marco de la veda electoral los mismos hicieron un pequeño análisis y le pidieron a la población que vaya a votar.

Las fórmulas deberán superar el piso del 1,5% de los votantes para poder competir en las generales de octubre.

El presidente y postulante a la reelección por Juntos por el Cambio Mauricio Macri votó a las 11 de la mañana y aseguró ante la prensa que "esta elección define los próximos 30 años de la historia del país".

Macri aseguró hoy que "es muy importante lo que pase en esta elección", por lo que reiteró la necesidad de que "todos los argentinos vayan a votar, que sean protagonistas", al emitir su voto en la escuela número 16 Wenceslao Posse, en Juncal 3131, en el marco de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Mirá también Cristina Kirchner votó con transmisión propia y evitó la presencia de la prensa La senadora y candidata a vice presidenta por el 'Frente de Todos', se encuentra en Río Gallegos y volverá recién mañana a la mañana a Buenos Aires para reunirse con Alberto Fernández.

Macri señaló que los resultados empezarán a verse después de las 22 horas, ya que la carga de datos se realizará a las 21 horas.

"Creemos en continuar la reforma que estamos haciendo", aseguró el mandatario, que aseguró también que "los mercados esperan que sigamos por el mismo camino".

Minutos antes, el precandidato a presidente de la Nación por el Frente de Todos, Alberto Fernandez , votó en Puerto Madero en medio de un tumulto de periodistas que lo esperaba a la salida. “Estoy seguro de que la gente nos va a acompañar”, sostuvo.

“Es un día muy importante, estoy muy contento”, señaló Fernández que destacó además que “hoy los argentinos deciden su futuro”.

El candidato a presidente expresó que espera “construir el país federal que el interior está esperando”. “Los peronistas estamos todos unidos”, aseguró.

Más temprano, al salir a pasear a su perro ‘Dylan’, contó que hoy había hablado con su compañera de fórmula, la expresidenta Cristina Kirchner , y que esperan la votación "tranquilos y contentos".

Lavagna, el primer candidato en votar

El precandidato presidencial por Consenso Federal, Roberto Lavagna, emitió su voto pasadas las 9:45 de la mañana y pidió a la gente que "vote con el corazón".

"Espero que la gente vote con el corazón, con lo que desea y sin otro tipo de cálculo, ya que así se tendrá en esta PASO una radiografía de lo que siente la población realmente”, dijo al sufragar en el Instituto San Francisco de Asís, en el barrio porteño de Núñez.

En ese marco, Lavagna expresó su deseo de que la jornada electoral transcurra de manera “pacífica” y que sea “para bien de todos, cualquiera sea el resultado”. Además, confió en que será alto el nivel de concurrencia a las urnas y sostuvo que “el día ayuda mucho para eso”, en referencia al buen clima.



El exministro de Economía precisó que se encontrará recién a la noche con su compañero de fórmula, el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, dado que él debe votar en su provincia y recién luego viajará a la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, consignó que compartirá el almuerzo y la tarde con su familia.

El resto de los candidatos

La mayoría de los principales candidatos a distintos cargos ejecutivos y legislativos emitieron sus votos durante la mañana en diversos puntos del país, y dejaron las siguientes frases a destacar:

Miguel Ángel Pichetto: "Tal vez habría que hacer menos elecciones, la elección de medio tiempo también es compleja, pero bueno este es el sistema, habría que analizar una reforma si es que se quiere cambiar".

María Eugenia Vidal: "Estoy muy tranquila. Estas elecciones son un pasito más para consolidar la democracia que tenemos".

Sergio Massa: "Lo más importante es que todos los argentinos vayan a votar, sobre todo los más jóvenes que tienen una oportunidad única de empezar a mostrar el camino que quieren recorrer para la Argentina que viene, que es de ellos".

José Luis Espert : "Hoy es un día para celebrar y para disfrutar. Los argentinos tienen que salir a votar con el corazón".

"No hay que votar con bronca, ni con miedo ni por el mal menor. Hay que votar con convicción y tranquilidad, nadie puede decir a quién votar o a quién no", completó.

Federico Pinedo: "Hoy es el día de todos, ¡vamos Argentina!" .

Horacio Rodríguez Larreta: "Habrá que ir a fondo con el voto electrónico. Hay que iniciar una discusión para definir si las elecciones PASO deben tener continuidad o no en los próximos.

Matías Lammens: "Espero que no suceda nada raro con el escrutinio. No nos tienen que quitar la alegría de votar. Espero que nadie haga nada raro, gane quien gane". .

Graciela Camaño: "El día de la elección la expectativa siempre es la mejor. Por todo, no solo porque uno pueda participar, sino porque es el momento en el que el ciudadanos se pueden expresar. Y para mi eso, como residente de este país en otras épocas en la que no se podía expresar, me genera mucha alegría". .

Juan Schiaretti: "Mi posición es conocida, si creyera que las PASO sirven las hubiera impulsado en la provincia de Córdoba. Pido a los argentinos que cumplamos la ley. Es una ley que obliga".