Una por una, la lista de 2000 empresas del AMBA que quedan exceptuadas del aislamiento

A horas de comenzar a regir una nueva fase de la cuarentena más estricta en el Área Metropolitana de Buenos AIres (AMBA), el Gobierno habilitó a unas 2000 empresas empresas que producen bienes y servicios para la exportación a continuar operando de conformidad a como lo venían haciendo en las semanas pasadas y así las incluyó junto con otras actividades consideradas esenciales.

Mediante una resolución con firma del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aproximadamente 2480 compañías ubicadas en la capital federal y el Conurbano bonaerense, donde se concentra la mayor cantidad de casos de Covid-19 y se acentúa la circulación comunitaria del virus, obtuvieron el visto bueno de la cartera que regula la actividad industrial.

La decisión, anticipada el pasado viernes por el presidente Alberto Fernández, responde a la decisión del Gobierno de no renunciar a las divisas que esas compañías generan, en momentos críticos por el esfuerzo fiscal que realiza el Estado para mantener a los sectores golpeados, conjugado con una caída sin parangón de la actividad. De allí que el jefe de Estado también permitiera la continuidad de empresas radicadas en parques industriales, y dejara a criterio de Kulfas la habilitación de exportadores ubicados fuera de estos núcleos productivos.

Sin más, el Indec informó este martes que la economía registró un déficit de cuenta corriente de u$s 444 millones en el primer trimestre de 2020, que se explica por el débito neto de u$s 3671 millones, parcialmente compensado por el superávit de u$s 2.913 millones en la balanza de bienes y servicios y de u$s 314 millones en el ingreso secundario. Entre enero y marzo las reservas internacionales se redujeron en más de u$s 1089 millones por efecto de las transacciones de balanza de pago.

Mirá también Cuál es el objetivo del Consejo para promover exportaciones que creó Cancillería Fue creado a través de una resolución firmada por el canciller Felipe Solá. Estará bajo la órbita de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, cuyo titular es Jorge Neme.

La resolución emitida por Desarrollo Productivo subraya que todos los trabajadores de las compañías exceptuadas del aislamiento en el AMBA deberán procurar garantizar el traslado de los trabajadores "sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros".

Producción también dispuso que las industrias exportadoras soliciten la habilitación de actividades de sus proveedores de insumos requeridos, por lo que otras miles de empresas podrían verse beneficiadas y quedar eximidas del cierre forzado.

La resolución también renueva el permiso que les fuera otorgado al inicio de la cuarentena a las industrias que realizan procesos continuos y cuya interrupción podría conlelvar daños estructurales en las líneas de producción o en maquinarias.

Para otras compañías exportadores, proveedoras de insumos o involucradas en procesos continuos, la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa recibirá solicitudes para incluirlos entre las autorizadas a operar.