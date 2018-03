Una justificación con eco en las redes: #TuiteoComoSabbatella

La justificación por parte del ex titular de la AFSCA Martín Sabbatella de un acto encabezado el año pasado por la entonces presidenta Cristina Kirchner pagado con más de $ 600.000 del Hospital Posadas tuvo eco en las redes sociales al punto que los antikirchneristas conviertieron al hashtag #TuiteoComoSabbatella en uno de los trending topics del día.

Ayer, entrevistado en radio Belgrano, Sabbatella había defendido la realización del acto, en el que el Posadas contrató al cantautor Víctor Heredia y pagó, entre otras cosas, varios micros para trasladar a los asistentes.

“¿Cómo no se va a pagar un acto de inauguración del Posadas con plata del Posadas? ¿Cómo no se va a poder contratar a Víctor Heredia por $ 36.000? ¿Por qué no se puede? ¿Cómo no va a corresponder? Estamos hablando de un acto de homenaje a las víctimas desaparecidas del Hospital, un acto de inauguración de una obra de 350 millones de pesos con la Presidenta de la nación. ¿Cómo no va a haber un acto institucional? ¿Qué problema hay (con que se paguen ómnibus) si quieren venir de la sala de primeros auxilios (de otros lugares)? No es un problema si se pagan bondis”, sostuvo el ex titular de la AFSCA.

Su peculiar justificación tuvo eco en Twitter con miles de mensajes que lo aprovecharon para hacer fuertes cuestionamientos a las políticas K.

