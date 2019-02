Una empresa de Caputo, cerca de quedarse con dos centrales térmicas estatales

La empresa estatal Integración Energética Argentina S.A. (IEASA, ex Enarsa) abrió esta mañana los sobres con las ofertas económicas para la compra de dos centrales termoeléctricas que pertenecen al Estado Nacional.

El 1° de noviembre de 2017 el presidente Mauricio Macri y el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, decidieron mediante el Decreto 882 la privatización de las centrales Brigadier Estanislao López (en Santa Fe) y Ensenada de Barragán (Buenos Aires), entre otras cosas.

Central Puerto, una de las generadoras eléctricas más importantes del país, es la máxima favorita para la adjudicación de ambas centrales, según publicó el portal especializado EconoJournal.

En esa empresa Nicolás Caputo, el mejor amigo del Jefe de Estado, tiene una participación del 4%, junto a Guillermo Reca y Eduardo Escasany.

Por Brigadier López fueron los únicos oferentes. Fue por un monto total de u$s 165.432.500, más una deuda que el comprador debe asumir, estimada en u$s 161.118.000.

El total de la oferta por ese activo, que tiene una potencia instalada de 280 MW, fue de u$s 326.550.500.

En cambio, para Ensenada de Barragán Central Puerto ofreció u$s $279.529.500, mientras que YPF Luz ofertó u$s 229.429.500, u$s 50,1 millones menos.

En ambos casos el comprador debe hacerse cargo de una deuda estimada en u$s 304.000.000, por lo que el total ofrecido para comprar la planta bonaerense, que tiene una potencia instalada de 560 MW, fue u$s 583.529.500 y u$s 533.429.500, respectivamente.

Además, quien resulte adjudicado tendrá que construir las obras para el cierre de ciclo combinado de las centrales, que costarán unos u$s 200 millones (u$s 150 millones para Ensenada de Barragán y u$s 50 millones para Brigadier López y permitirán elevar la potencia de ambas en un 50%: Ensenada de Barragán a 840 MW y Brigadier López a 420 MW.

Según se detallaba en los pliegos, el ganador del proceso también deberá mantener al personal y recibirá de ellas la vigencia de los contratos de abastecimiento con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que compra a u$s 24.000 por MW/mes la electricidad generada en el polo petroquímico de Ensenada (a 10 kilómetros de la capital bonaerense, La Plata) y en el Parque Industrial de la localidad santafesina de Sauce Viejo (a 20 kilómetros de la capital provincial).

El Decreto 882, que habilitó la privatización de estas centrales, levantó también polémica por la decisión de vender la participación estatal en la transportista eléctrica nacional Transener.

El radicalismo durante todo 2018 criticó el decreto y pidió que el Estado mantuviera ese activo estratégico, que por ahora sigue en venta.