Una economía en modo "pesada herencia" para la próxima gestión

La necesidad de reducir la inflacion, continuar con el ajuste fiscal prometido al Fondo Monetario Internacional, una actividad que debería empezar a repuntar para compensar dos años de caída anual que dejarán una tasa de desempleo por arriba de los dos dígitos son algunas de las fotos que recibirá el gobierno que asuma el próximo 10 diciembre, sea del partido que fuere.

Luego de que el gobierno de Mauricio Macri justificó, en reiteradas oportunidades a lo largo de estos más de tres años, que la "pesada herencia" recibida del kirchnerismo se tradujo en la imposibilidad de llevar a cabo sus planes originales, ya que tuvieron que resolver cuestiones más complejas que las esperadas, según transmitieron, el próximo gobierno también recibirá del macrismo algunos obstáculos complicados.

¿Se subestimaron los problemas? ¿La coyuntura internacional no ayudó? ¿Hubo errores del Gobierno a la hora de ejecutar políticas económicas? Una parte de cada uno de estos componentes se conjugó para llegar a que, a fines de 2020, al inflación, que era "lo más fácil de bajar", termine en torno a un 40% anual. La pobreza, que se iba a buscar que llegara a cero, haya trepado al 32% de la población según cifras de fines de 2018.

También que, si bien el déficit primario se redujo, el que toma en cuenta los intereses de deuda se mantiene en un nivel similar al de fines de 2015. El endeudamiento, por otra parte, creció y oscila en torno al 82% del PBI, cuando se toma el stock total de pasivos.

Tanto Marina Dal Poggetto, directora del Estudio EcoGo; Leandro Mora Alfonsín, economista y docente de la UBA, UCES y UNGS; como un análisis del Estudio Broda y otro de la Fundación Mediterránea, coinciden en varios de las dificultades que se deberán afrontar a futuro, como la inflación, la "pata fiscal" y la deuda.

Desde el Estudio Broda rescataron como positivo que el Gobierno de Macri va a concluir con menores déficits gemelos, del orden del 6% del PBI, frente al pico de 11,2% que alcanzaron a comienzos del 2018, identificaron, a lo que agregan que además ahora hay un tipo de cambio más razonable, según calificaron, con tarifas más actualizadas, aunque falta, marcaron.

"El que viene va a necesitar un plan de estabilización", definió la economista Marina Dal Poggetto, directora del Estudio EcoGo.

"El que viene va a necesitar un plan de estabilización", definió Dal Poggetto, y advirtió que la transición hacia el 10 de diciembre "puede volverse inestable". A esto agregó que lo que puede impulsar la economía, hasta las elecciones, "son los anabólicos que incentivan consumo: ancla cambiaria y tarifaria; créditos Anses, plan auto, Ahora 12 y precios esenciales", enumeró.

Mora Alfonsín graficó: "Se necesita una precisión de cirujano para abordar la economía argentina a partir del año que viene", en relación a las dificultades que enfrentará quien asuma la presidencia desde el 10 de diciembre.

Los desafíos

Las principales dificultades que se deberá abordar en el plano económico desde el 10 de diciembre, se resumen en:

Inflación y atraso cambiario: El próximo Gobierno asumirá con una inflación elevada, cercana al 40% anual de acuerdo al último Relevamiento de Expectativas de Mercado realizado por el BCRA, "y con un valor del dólar similar al promedio de los últimos 40 años (poder adquisitivo – tipo de cambio real)", señalaron desde el Ieral, instituto de investigaciones económicas de la Fundación Mediterránea.

En ese aspecto, Marina Dal Poggetto, de EcoGo, diferenció que si en los meses hasta las elecciones se logra "mantener el tipo de cambio controlado en un contexto de libre movilidad de capitales, va a haber presión cambiaria que va a aflorar en algún momento".

Para evaluar con qué nivel de suba de precios arrancó el macrismo hay que remitirse a consultoras privadas o índices de provincias, por falta de datos confiables del Indec. Según cuál se tome, la inflación con la que comenzó Mauricio Macri fue entre 25% y 29%. Aún así, este número contiene "inflación contenida", según describió Dal Poggetto.

En un primer momento en el macrismo se instaló un esquema de metas de inflación, con objetivos ambiciosos que concluían en 2019 con un IPC de 5% anual. Se pasó en septiembre del año pasado al de agregados monetarios y, en el último mes, si bien no se explicitó se empezó a usar el ancla cambiaria.

Deuda y brecha fiscal: Desde el Estudio Broda describen que el Gobierno va a dejar "un déficit fiscal (después de intereses) que habrá cedido poco, mayores necesidades de financiamiento y una deuda pública más alta, sin acceso a los mercados financieros globales y sabiendo que será necesario continuar con el ajuste fiscal para hacer sostenible la deuda".

Coincidieron desde el Ieral, que si bien reconocieron que el próximo gobierno heredará una situación fiscal bastante mejor que la de años anteriores, "alcanzar el superávit primario necesario para asegurar la solvencia de la deuda pública seguirá requiriendo". Una "herencia positiva" del kirchnerismo fue el bajo nivel de endeudamiento que dejó, aunque casi sin reservas en el Banco Central .

Actividad económica: El arranque del Gobierno actual se tradujo en un 2016 recesivo, "un 2017 que rebotó pero no alcanzó a compensar, un 2018 pésimo seguimos viendo hoy los números de ese momento, y lo que va de 2019 todavía no se terminó de encontrar el piso o recién ahora", describió el economista Leandro Mora Alfonsín. "Ese deterioro del consumo, del tejido productivo, la alta tasa de interés, la pérdida de capacidades en algunos sectores productivos, que bajaron su dotación de personal, pérdida de empleo industrial, con alta calificación, va a ser herencia, en un marco internacional en el que hay poco margen para maniobrar y donde los problemas estructurales no fueron abordados", dijo.

Dal Poggetto agregó que la actividad está por debajo de 2011 "y dejando las bases para caer en 2020; la economía no termina de ajustarse".