Un tribunal autorizó a Cristina Kirchner a viajar a Cuba para acompañar a su hija Florencia Kirchner, que se somete a un tratamiento médico en la isla caribeña.

Se trata del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), que debe juzgar a la ex presidenta por lavado de dinero en la causa Los Sauces, junto a sus hijos Florencia y Máximo Kirchner, entre otros imputados.

La semana pasada la actual senadora por Unidad Ciudadana pidió autorización para trasladarse a Cuba a los tres tribunales federales (2, 5 y 8) en los que se sustancian causas en su contra, entre el 20 y el 30 de abril.

Se aguarda la decisión del TOF 2, en el que el fiscal Diego Luciani se opuso al pedido. También debe expedirse el TOF 8, donde el fiscal Marcelo Colombo se mostró de acuerdo con permitir la salida del país de la ex presidenta.

Cristina Kirchner ya viajó a Cuba entre el 14 y el 22 de marzo. En aquella ocasión detalló que Florencia se encontraba en ese país bajo tratamiento médico por un cuadro de estrés postraumático y un linfedema en sus miembros inferiores.

Si bien no tiene prohibido salir, la ex mandataria debe notificar a los tribunales que la investigan y si hay objeción de alguno de ellos, no puede viajar.

Como su madre, Florencia Kirchner está procesada en las causas conocidas como Hotesur y Los Sauces, en las que se investiga supuestas maniobras de lavado de dinero a través negocios inmobiliarios y hoteleros. Pero a diferencia de la ex presidenta y su hermano Máximo, que es diputado nacional, no posee fueros por lo que de haber un pedido de prisión preventiva, podría ir a la cárcel de inmediato.

La hija de la ex mandataria había viajado a Cuba a mediados de marzo, con permiso de los tribunales que la investigan, para hacer un curso de guión cinematográfico. Durante su estadía solicitó permiso para postergar su vuelta a la Argentina y someterse a un tratamiento de salud, a raíz de los problemas antes mencionados.