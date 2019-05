Un think tank de EE.UU. instó a miembros de la OCDE a avanzar con el ingreso de la Argentina

El Center for Strategic and International Studies (CSIS), un influyente think tank de los partidos republicano y demócrata con sede en Washington DC, apoyó el ingreso de la Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) e instó a los 36 países miembros de dicho foro a avanzar en consensos para que el país logre "luz verde" a dicha membresía.

La declaración fue realizada durante una jornada en la capital de los Estados Unidos, en las que participaron funcionarios, políticos, ejecutivos y miembros de organizaciones civiles de la Argentina.

En el Foro Estratégico Argentina & Estados Unidos realizado en Washington, el Center for Strategic and International Studies (CSIS) presentó el informe (“A Preliminary Assessment of Argentina’s Accession to the OECD”) en el que se destacan las reformas emprendidas desde 2016 por el Gobierno nacional y apoya a la Argentina en su camino a ser miembro de la OCDE.

"El gobierno argentino ha esperado durante casi dos años a la OCDE, desde que sus 36 países miembros a aceptaron su solicitud para comenzar el proceso formal para la membresía", subraya el texto de este centro de estudios y estrategia estadounidense, con más de 50 años de trayectoria en la ayuda a la toma de decisiones a los responsables de políticas públicas.

"A pesar de contar con el apoyo para su candidatura de los 36 miembros, reglas de votación y desacuerdos internos entre los miembros sobre el calendario y la secuencia por aceptar nuevos miembros candidatos han impedido que Argentina reciba la 'luz verde' para el inicio oficial del proceso de adhesión", señala el documento, cuya autoría pertenece al Director Américas del CSIS, Michael Matera, y a los analistas Pablo Souto, y Silvina Varnick.

Para el CSIS, "la invitación para comenzar el proceso formal para ser miembro de la OCDE tendrá éxito una vez que todos los estados miembros lleguen a un consenso sobre cómo ampliar la membresía y comprometerse a apoyar a la Argentina en su esfuerzo por consolidar plenamente su sistema democrático y una economía de libre mercado."

Concluye que "Argentina necesita un fuerte apoyo externo de los estados miembros de la OCDE, incluidos sus gobiernos, sectores privados y sociedades civiles, para respaldar y consolidar los importantes reformas estructurales que se han iniciado en los últimos tres años" en el país.

Los funcionarios del Ministerio de Hacienda de la Nación fueron acompañados de una delegación parlamentaria plural presidida por el senador Federico Pinedo y el diputado nacional Marco Lavagna e integrada por el Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Luciano Laspina, junto a los diputados nacionales Karina Banfi y Ezequiel Fernández Langan.

En abril de 2017, el ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Dujovne, anunció y presentó el “Plan de Acción de Argentina & OCDE” a los representantes de los países miembros de la Organización.

De estas jornadas que se realizaron en los Estados Unidos, y en las que se presentó el informe del CSIS, participaron el Viceministro de Hacienda y secretario de Política Económica de la Nación, Miguel Braun, y el subsecretario y representante del Ministerio de Hacienda ante la OCDE, Marcelo Scaglione, quien expuso sobre los avances y fundamentos del proyecto de acceso de Argentina al foro multilateral que origina el 75% de la Inversión Directa Extranjera y el 60% del Comercio a nivel global.