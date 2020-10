Un sitio internacional no confía en los datos de Argentina sobre coronavirus y deja de publicarlos

Our World in Data es una organización creada en 2011 que muestra datos y estadísticas de todo el mundo. Ante la aparición del Covid-19 comenzó a exhibir números de contagios, fallecidos y distintas tasas relacionadas al virus. Sin embargo, hoy anunció que se excluirá a la Argentina de su registro debido a que “las cifras oficiales agregadas por el gobierno no tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente el alcance de las pruebas”, según palabras de Edouard Mathieu, quien integra el equipo de esta organización.

La importancia de este tipo de estadísticas ha tomado una gran relevancia, ya que la pandemia ha golpeado en todo el mundo. Al ser un virus nuevo del que poco se conocía, se multiplicaron las comparaciones entre las políticas aplicadas entre distintos estados para conocer cuáles son las más efectivas. Este camino se sigue recorriendo y las experiencias son muy disímiles.

La efectividad de las cuarentenas, testeos y diferentes tipos de restricciones pueden ser vistas gracias a sitios que recaban informaciones oficiales. En este sentido, Our World in Data ha sido uno de los más reconocidos y prestigiosos, y llevaba años de trabajo de visualización de información.

Mathieu anunció la decisión en su cuenta de Twitter. Sostuvo que decidieron “eliminar a la Argentina de nuestro conjunto de datos por el momento”. Sobre la falta de confiabilidad de la información oficial, hizo hincapié en que “muchas pruebas negativas no se estaban registrando en varias provincias. Esto sesga la tasa de positividad hacia arriba, hasta un asombroso 75% en la actualidad”.

La tasa de positividad es el indicador que muestra cuántos test son positivos sobre la cantidad total realizada. La OMS considera que por debajo del 10% la situación epidemiológica se encuentra controlada. Pero si supera el 30%, se indica que se está testeando de forma insuficiente. La Argentina ha tenido un bajo nivel de testeo en toda la pandemia, pero esto se ha acelerado en las últimas semanas, ya que se ha superado el 50% de positividad de forma sostenida, uno de los más altos del mundo.

La semana pasada, el ministerio de Salud anunció que comenzaría a implementar un nuevo sistema de registros. Es que se había observado que algunas jurisdicciones en el sistema de carga priorizaban informar los casos positivos, lo que generaba distorsiones en los resultados obtenidos.

Esta novedad fue señalada Mathieu, quien recogió que “el gobierno argentino anunció hace unos días que implementaría un nuevo sistema para asegurarse de que todas las pruebas se registran correctamente en todas las provincias. Sin embargo, no está claro si esto también corregirá los datos históricos retrospectivamente”.

Hacia el futuro, el analista explicó que esperan que “los datos corregidos para Argentina se publiquen muy pronto. En ese caso los incluiremos nuevamente en nuestro conjunto de datos”.

Ayer, la Argentina llegó al millón de casos confirmados y detectados por covid-19 desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, por esta baja positividad se ha inferido que los que se hayan contagiado pueden llegar a ser 10 o 12 millones, tal como reveló Eduardo López a El Cronista, uno de los infectólogos que asesora al gobierno. Con 589 fallecidos por cada millón de habitantes, actualmente la Argentina es el 15° país más afectado del mundo por la pandemia.