Especialistas advierten sobre el comercio ilegal y el contrabando de tabaco

El seminario internacional “Comercio ilegal y contrabando. Una amenaza Global” se realizará el próximo miércoles 3 de octubre en Santiago de Chile, organizado por el Observatorio del Comercio ilícito.

Estos delitos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuestan a los estados al menos u$s 31.000 millones anuales en impuestos no ingresados. Según el Gabinete Euromonitor International, generan negocios anuales por casi u$s 700.000 millones.

En esta oportunidad hablarán diferentes especialistas internacionales tales como David Luna, ex presidente del Grupo de Trabajo OCDE para el combate del Comercio Ilegal y Juan Félix Marteau, abogado especialista en el combate contra el lavado de dinero y ex representanteargentino ante el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI).

Marteau resaltó que “todos los países del cono sur identifican al contrabando como un delito precedente del lavado de activos con una matriz económica y geopolítica cada vez más preocupante por los riesgos que implica el financiamiento para otros delitos como el narcotráfico y el terrorismo”.

En tal sentido ejemplificó que “el comercio ilícito de cigarrillos provenientes de Paraguay alcanza cifras astronómicas, si se tiene en cuenta que el contrabando y la falsificación de este producto alcanzan del 14% al 48% de los mercados de consumo argentino y brasileño, respectivamente”.

De acuerdo a lo señalado por Marteau, “el mercado de consumo anual de cigarrillos en Argentina es de 40.000 millones de unidades, de los cuales 5.500 millones son falsificados y representan una pérdida para el fisco de u$s 7500 millones por no pagar impuestos. Hay un dato clave: en Paraguay se producen 70.000 millones de cigarrillos al año, pero se consumen sólo 3.000 millones. El resto va al contrabando en los países limítrofes”.

Por otra parte, Vera Luiza da Costa e Silva, jefa de la Secretaría del Convenio de la OMS para la lucha contra el tabaco, denunció recientemente que “alrededor de uno de cada diez cigarros fumados en el mundo proceden del contrabando y un tercio de las exportaciones de productos del tabaco termina en el comercio ilícito”.

En la misma línea, durante el Cuarto Encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC) celebrado en octubre en Brasilia, Vanessa Neumann, titular de la consultora internacional Asymmetrica, puso la lupa en la zona de la Triple Frontera: “Brasil y Argentina están inundados de cigarrillos ilegales que les llegan desde Paraguay. Y son cigarrillos que, en su comercialización, utilizan las mismas redes que el tráfico de drogas”.

Actualmente, el 14% del mercado de cigarrillos en Argentina está tomado por la mercadería ilegal. Estas cifras ascienden al 22% en Chile y al 48% en Brasil. “Ciudad del Este es un mini-estado en el que el 70% del comercio es ilícito. Se estima que circulan desde allí u$s 35.000 millones que no pagan impuestos, que es dinero negro que pierden las industrias y a las arcas fiscales de los países de la región”, explicó Neumann.