Un ruido en el mercado obligó al Indec a aclarar que no cambia cálculo del PBI

Cortito y al pie: “Ante consultas periodísticas, el INDEC informa que actualmente no está previsto ningún cambio de base en la serie del Producto Bruto Interno”. La aclaración, así de escueta, vino luego de que un despacho de la agencia Bloomberg informara que el Indec tomaría el año 2017 como año base para calcular el crecimiento económico. El cambio no habría sido menor, ya que la modificación de la base de cálculo puede dar como resultado distintos niveles de crecimiento que gatillen, o no, el pago del cupón PBI, lo que sólo se produce cuando la economía argentina supera una expansión del 3%.

La especie generó un efecto relativo en el mercado, a la vez que efímero. Operadores comentaron que el dato generó algún movimiento que luego se disipó y que, además, no afectó solamente a los cupones sino que fue general.

Bloomberg, además, contextualizó la novedad: “Durante casi dos años, los inversionistas han especulado sobre qué año se utilizará desde que el gobierno cambió el año base a 2004. Ahora, un nuevo año base crea la necesidad de un nuevo ratio para expresar el escenario base, originalmente en precios de 1993, en precios de 2017”.

"El año base de Indec no está directamente relacionado con el ratio, pero el hecho de que pueda haber uno nuevo significa que esta nueva base se utilizará para el cálculo del pago una vez que se lance, y significa que se requiere una forma limpia de interpretar el cupón pasar de precios de 1993 a precios de 2017 en el escenario base", explicó uno de los especialistas citados por la agencia.

Como anticipó El Cronista, recién el 21 de marzo próximo el Indec difundirá cuál fue el crecimiento económico en 2017, aunque todas las fuentes aseguran que la expansión no alcanzó el 3% para gatillar pago del Cupón

Esto es tan así que la posibilidad de abonar a los tenedores de este título, que equivaldrían a un total de alrededor de u$s 3000 millones, no está incluida en el Presupuesto 2018 ni tampoco en los cálculos para lograr que el déficit primario se reduzca a 3,2% del PBI este año, tal como espera ajustar en las cuentas Nicolás Dujovne.

El PBI creció en el tercer trimestre un 4,2% en comparación con igual período de 2016. Con esta suba, para llegar al 3%, la última parte del año tenía que ser aún mejor y aumentar un 4,4%, porcentaje que se asume no se dará.

Pese a la aclaración del Indec, la misma nota de El Cronista explica que hay un tema importante en cuál será el año base para el cálculo de cuánto se debe pagar. En la jerga del mercado, no se hizo el “rebasing”. Esta dificultad podría implicar presentaciones judiciales para los que puedan considerar que se pagó de menos. Desde Finanzas habían admitido que la complejidad se daba porque había que “determinar el año de empalme, que son los años donde hay una superposición”.

Es decir, por un lado la economía debe crecer más que 3% para que se active el pago. Pero luego, para calcular cuánto se debe gatillar, se hace según el año base que se tome, lo que derivaría en problemas. El pago de este valor contingente se concreta en diciembre del año siguiente al que se considere.

La última vez que el Estado tuvo que desembolsar dólares para pagar a los tenedores del Cupón fue en diciembre de 2012. En ese momento se pagó por la elevada expansión de 2011. Por lo tanto, hace cinco años que no se paga este incentivo a sus acreedores.