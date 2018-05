Un punto del PBI, el costo fiscal extra que justifica el veto a la ley de la oposición

Las estimaciones sobre cuál sería el impacto fiscal de aplicar las modificaciones que la oposición propuso varían en un espectro que arranca desde $ 26.000 millones y llega hasta los $ 115.000 millones. En un extremo están algunos, como el diputado Diego Bossio, que asegura que no implicará para el fisco más de $ 26.250 millones y, en el otro, la cartera que dirige Nicolás Dujovne, para quienes llegará a $ 115.000 millones. En el medio, un informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) identificó que el costo fiscal será de $ 65.000 millones, un 56% de los números oficiales postulados por Hacienda.

"El proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Diputados en tratamiento en la Cámara de Senadores implicaría un costo fiscal en subsidios a la energía de $ 53.571 millones para el año 2018, de los cuales $10.051 millones corresponden al sector gas, $ 42.813 millones al sector eléctrico y $ 707 millones al subsidio del precio de la garrafa de GLP. Por su parte, el impacto sobre la recaudación del IVA sería de $12.314 millones para el año 2018", detalla el documento con fecha el 21 de mayo la OPC.

En el detalle, explicitan que en este análisis ya no se considera la reducción del IVA, tal como se contemplaba en el proyecto original y que quedó afuera en Diputados, y que el impacto en este impuesto solo se estima el efecto en la recaudación por menor facturación.

En cambio, en el relevamiento que hicieron desde Hacienda contemplan este recorte impositivo, cuando se lleva la tasa de 21% a 10,5%, aunque esto quedó descartado. Desde el oficialismo presentaron un proyecto que se restringe a reducir esta alícuota. Pero lo agregaron al impacto de lo propuesto por la oposición y llegaron a $ 115.000 millones.

Así lo difundieron ayer por la tarde, justo cuando comenzaba en el Senado la discusión para convertir en ley al proyecto de la oposición para retrotraer las tarifas a noviembre de 2017. Según contabilizan, entre el gas, electricidad y agua el Estado deberá desembolsar $ 115.029 millones e, incluso, suben la apuesta y agregan que podrían sumarse otros $ 25.000 millones por telefonía y transporte.

Así, el Ministerio a cargo de Nicolás Dujovne, calificaron de una "irresponsabilidad absoluta" el proyecto opositor. De acuerdo con sus cálculos, en gas el costo fiscal estimado llegaría a $ 34.643 millones; en electricidad, $ 74.936 millones mientras que en agua el gasto se ampliaría en $ 5450 millones, al tener en cuenta sólo el costo impositivo, aseguran. Entre estos tres ítems se llega a $ 115.029 millones.

El nombramiento de Dujovne como ministro coordinador tiene un objetivo: buscar evitar situaciones que puedan poner en riesgo cumplir con el déficit primario de este año, de 2,7% del PBI. Dentro de esa línea es que ayer Hacienda intentó transmitir que no sería viable el proyecto opositor, que de hecho Mauricio Macri lo vetará, según anunció. Por encima de la necesidad de imprimirle velocidad al ajuste fiscal están las negociaciones en marcha con el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo a algunos análisis privados, el impacto fiscal de la modificación tarifaria podría llegar a $ 115.000 millones. Así lo hizo Juan Ignacio Paolicchi, de EcoGo (ex Estudio Bein). "Nos da muy parecido a lo que le da al Gobierno, en torno a $ 115.000 millones, que equivalen a un punto del PBI, aproximadamente. Obviamente que el costo político del veto lo asume Macri, pero me parece que busca mostrar que la dirección en la agenda de recomponer precios relativos se mantiene", sostuvo.

Gabriel Caamaño Gómez, de Consultora Ledesma, definió que esos $ 115.000 millones estimados por Hacienda sería 0,9% del PBI nominal estimado en el Presupuesto para este año. "No me parece un número tan loco", definió.

Desde Hacienda, en un punteo de algunos aspectos del proyecto opositor, mencionaron (además del IVA), que "los cuadros tarifarios vigentes se retrotraen al 1´ de abril de 2017, definiendo un nuevo mecanismo de ajuste, eliminando la recomposición tarifaria aprobada por audiencias públicas".