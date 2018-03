"Un proteccionismo exagerado no es bueno"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, advirtió que si el nuevo gobierno de Estados Unidos aplica un "proteccionismo exagerado", Argentina y el mundo serán afectados. "El proteccionismo exagerado no es bueno para el crecimiento global. Si Estados Unidos aplica un proteccionismo más marcado que al actual, no será bueno no solo para la Argentina sino también para el mundo‘, señaló el funcionario.

Por otra parte, Dujovjne ratificó que la economía "va a crecer este año por encima del 3%", y resaltó que el objetivo del Gobierno es lograr "una economía estable, sin crisis, porque cada crisis genera una nueva oleada de pobreza". "Queremos gastar de manera más eficiente y más equitativa, y recaudar de la misma manera. La estabilidad es muy valiosa para ello. El objetivo es bajar el déficit fiscal con el correr de los años", enfatizó.