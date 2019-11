Un paro en Vialidad pone en riesgo la continuidad de 300 obras en todo el país

El mundo de las constructoras sumó un nuevo conflicto. Al parate generalizado del sector consecuencia de la inexistencia de licitaciones de obras públicas y la falta de financiamiento para las obras privadas, ahora se le sumó que una pelea gremial paralizó la totalidad de los pagos.

Según explicaron fuentes gubernamentales a El Cronista, desde el 28 de octure pasado el sector administrativo de Vialidad Nacional está llevando adelante una medida de fuerza que tiene como resultado que no se está realizando ningún pago de las obras que se están realizando en todo el país.

"No se está aprobando de ningun certificado de obra para las 300 obras viales que hay en el país, por lo que peligra su continuidad. Estamos hablando de unas 15.000 personas que trabajan en esas obras", señaló una fuente del Gobierno nacional.

Pero no sólo no se están autorizando los certificados de obra que paraliza al sector privado que ganó las licitaciones sino que, al no habilitarse los pagos de nada por el cese de actividades de los administrativos, la dependencia también está paralizada. "No están pagando combustible de los autos, caja chica, facturas de servicios, nada, está todo parado".

En el Gobierno dicen que el reclamo es por el cobro de un "adicional" de corresponsabilidad contable. "Esto nisiquiera está reglamentado. Vialidad lo quiere reglamentar y el gremio se niega", señalaron desde la oficina estatal.

Esta diario intentó comunicarse con Graciela Aleñá, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines pero no atendió los llamados. En la cuenta de Twitter del sindicato expllican que la deuda por el concepto "es desde Octubre de 2016" y que continúan con la medida aún con la perspectiva de una negociación porque "ya no creen en la palabra de los funcionarios. Desde STVyARA aceptamos la decisión de las bases de seguir hasta que se acredite la deuda. Cuántas cosas pasaron para que exista una crisis de credibilidad semejante? Ojalá escuchen el mensaje Dante Sica y Guillermo Dietrich"