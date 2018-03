Un nuevo escrache a Zannini

El domingo fue en el Superclásico, en la cancha de Boca, y ayer se repitió en un vuelo de American Airlines a Miami. Carlos Zannini, ex secretario de Legal y Técnica y ex candidato a vicepresidente como compañero de fórmula de Daniel Scioli, fue increpado por pasajeros que le gritaron "ladrón". Incluso algunos pidieron que fuera obligado a bajar de la nave en la que viajaba en clase turista. Inmutable, el ex funcionario K no se bajó y el piloto pidió calma, caso contrario suspendería el vuelo. "Viajá por Aerolíneas la c...de tu hermana", también le gritaron según se ve en los videos subidos a las redes sociales.