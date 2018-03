Un mensaje de Cristina desató la furia de Fantino, Del Moro y Fabbiani

La expresidenta Cristina de Kirchner publicó un mensaje en las redes sociales en el que acusaba a los conductores y periodistas Alejandro Fantino, Santiago del Moro, Mariana Fabbiani y Alfredo Leuco de ser partícipes de una “cadena nacional (de la mentira)”. Los tres primeros salieron al cruce de la exmandataria con fuertes acusaciones contra ella.

El mensaje de la ex jefa de Estado estaba acompañado por un collage de imágenes de televisión donde se pueden ver zócalos que indican que en ese momento se estaba discutiendo sobre las posibles similitudes entre la problemática económica e institucional de Venezuela con el momento que atraviesa la provincia de Santa Cruz.

“Cadena nacional (de la mentira)”, decía el mensaje que acompañaba la foto y que fue reproducido por varios canales de comunicación oficial del kirchnerismo.

El primero en recoger el guante de la acusación fue el conductor de Intratables, quien el lunes le respondió a Cristina Kirchner a través de Twitter. “Sra @CFKArgentina le pido x favor más respeto cuando se dirige a mi persona. Soy una persona de bien, que paga religiosamente sus impuestos”, escribió Del Moro en uno de los tantos tuits.

Sra @CFKArgentina le pido x favor más respeto cuando se dirige a mi persona. Soy una persona de bien, que paga religiosamente sus impuestos pic.twitter.com/QUhj7W2L9U — SANTIAGO DEL MORO (@SANTIAGODELMORO) 24 de abril de 2017

En otro de los mensajes, Del Moro pidió “respeto” a la exmandataria y que no lo llame “mentiroso”. “La que tiene que demostrar q no lo es ante la justicia es Uds”, escribió. Además, aclaró que el zócalo que aparecía junto a su imagen nunca había salido al aire sino que había sido alterado.

Respetuosamente les comunico que el graph de Intratables x el cual la Sra Kirchner nos acusó de mentir es FALSO está trucado, nunca existió pic.twitter.com/k9nIUR9wly — SANTIAGO DEL MORO (@SANTIAGODELMORO) 25 de abril de 2017

En tanto, en su programa de televisión Alejandro Fantino se despachó con un editorial donde también se refirió a la acusación de la expresidenta contra el canal América, al cual vinculó con los incidentes frente a la casa de Alicia Kirchner en Río Gallegos en momentos en que las mujeres se encontraban dentro.

"Una cosa es cuando uno escucha el relato y no te toca a vos. Sea el relato que sea, de donde venga, te da por las pelotas. Uno dice: 'Mirá cómo te macanean'. Te molesta. Y cuando te toca a vos, te molesta más", dijo el conductor de Animales Sueltos.

Por último Mariana Fabbiani se refirió al tuit de Cristina Kirchner en su programa El Diario de Mariana. La conductora aclaró que la foto que había utilizado al expresidenta –donde se la ve llorando- no pertenecía al momento del programa de televisión donde habían tratado el tema Santa Cruz, sino a las palabras que le dedicó a su amigo, el diseñador Jorge Ibáñez, el día que había fallecido.

“Lamento profundamente que la ex presidenta haya usado un momento tan doloroso de mi vida, tan personal, para hacer política. Un golpe muy bajo, un recurso bajo, por cierto. Y además me molesta mucho que me haya dicho mentirosa. Demasiado cinismo", advirtió.

Por último, se preguntó: "Hace veinte años que soy comunicadora y trabajo en la televisión, la gente me conoce: soy honesta y soy honrada. ¿Usted puede decir lo mismo?".