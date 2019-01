Un fondo buitre demanda a Argentina por u$s 83,7 millones

Mientras el Gobierno argentino aún festejaba la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de pedirle opinión al gobierno americano sobre la jurisdicción en donde se debe desarrollar una demanda contra YPF, se conoció una nueva millonaria demanda contra el estado nacional.

El fondo buitre Aurelius Capital Management LP, , un fondo de cobertura estadounidense dirigido por Mark Brodsky, un abogado que anteriormente fue representante del fondo Elliott Associates, que también supo litigar contra la Argentina, presentó una demanda contra la República Argentina por u$s 83,7 millones en la justicia de New York en una causa por el pago de seguros de bonos que asegura que el país no pagó.

Aurelius es un "viejo" conocido de la Argentina que saltó a la popularidad por ser uno de los que acordó con el Gobierno de Cambiemos resolver una demanda masiva por los bonos argentinos en default en el 2016 que permitió al país salir del estado de cesación de pagos y avanzar en la eliminación del cepo. Ahora, lo que reclaman es que el cambio de fórmula en 2014 cuando Argentina tenía que pagar cupones de bonos atados al crecimiento del país por alrededor de u$s 3500 millones ya que el Producto Bruto Interno (PBI) superaba el 3,5 por ciento.

Quizás previendo que los cupones PBI podrían ser una puerta que cuando se abriera iba a ser problemático para la Argentina la gestión Cambiemos había salido a emitir deuda para recomprarlos. Algo que después dejó de hacer frente a oras urgencias de financiamiento.

Aunque pareciera que la demanda apunta a esa modificación en el cálculo, no es el punto en discusión porque es algo que está permitido por la ley sino que denuncia a la Argentina con la sospecha que la modificación fue adrede para no pagar los cupones. Así lo explica un cable de la agencia Bloomberg que señala que Aurelius afirma que Argentina no calculó correctamente cuándo se iniciaron los pagos del cupón PBI y le debe $ 83.7 millones, incluidos los intereses. "En esencia, la oferta de los tenedores de bonos proporcionó a Argentina muchos miles de millones de dólares de alivio de deuda a cambio de una participación en el crecimiento subsiguiente de la economía argentina", dijo el fondo de cobertura en su queja.

Aunque el reclamo judicial es por una importante sumo no es lo que más preocupa a los analistas ni a los hombres del gobierno nacional. El problema principal es que algunos temen que Aurelius sea la punta de lanza y que su éxito anime a otros fondos y tenedores de deuda en default que los cambiaron por bonos atados al PBI.

Conocido como uno de los "duros" dentro de los buitres, Aurelius fue quien en 2014 enterró las negociaciones con diferentes bancos para vender el juicio que le ganó a Argentina junto con otros holdouts. En un comunicado, afirmó que no recibió propuestas ni remotamente aceptables por parte de las entidades financieras que intentaron comprar el litigio para destrabar la situación que tiene al país en default.

En 2016, con el cambio de administración las negociaciones fluyeron mejor. Así fue que el gobierno del presidente Mauricio Macri acordó pagar u$s 4,65 mil millones a Aurelius Capital, Elliott Management de Paul Singer y otros dos fondos de cobertura, allanando el camino para que la Argentina vuelva a ingresar al mercado internacional de deuda.