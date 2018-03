Un fiscal cree que a Nisman lo mataron y vinculó su muerte con la denuncia a CFK

El caso Nisman tuvo ayer un giro trascendente, después de que el fiscal ante la Cámara del Crimen Ricardo Sáenz emitiera un dictamen de 11 páginas afirmando que al ex titular de la Unidad Fiscal AMIA Alberto Nisman lo asesinaron en el baño de su departamento de Puerto Madero, el 18 de enero de 2015. Se trata del primer documento oficial que avala la hipótesis del homicidio, declinada desde un comienzo de la investigación por la fiscal Viviana Fein y respaldada, también desde el inicio, por la querella de Nisman que encabezan la ex mujer y madre de sus hijas, Sandra Arroyo Salgado.



A más de 13 meses de que Nisman fuera encontrado muerto y luego de que la jueza Fabiana Palmaghini reiterara que todavía no hay pruebas como para hablar de un asesinato, el fiscal general consideró que "no caben dudas ya de que no fue Alberto Nisman quien disparó el arma que le dio la muerte". Su dictamen, no obstante, no es vinculante para la sala IV de la Cámara del Crimen, que el 18 de marzo próximo deberá decidir si la causa pasa a la Justicia Federal y quedan fuera de la investigación Palmaghini y Fein, y si se expresa en línea con lo resuelto por Sáenz.



Como uno de los organizadores de la marcha del 18 de febrero de 2015 en homenaje a Nisman, Sáenz se alineó en su dictamen con la querella encabezada por la magistrada de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y pidió que se siga la hipótesis del asesinato en base a estudios periciales sobre la muerte y detalles de la escena. Palmaghini había rechazado el pedido para declararse incompetente y remitir el caso a la Justicia Federal, al considerar que no había pruebas concluyentes para ratificar que se tratara de un homicidio o un suicidio, aunque las querellas apelaron a la Cámara del Crimen y ahora el fiscal dictaminó en coincidencia.



"El objeto procesal de esta causa hasta el momento, lo constituye la hipótesis de que Alberto Nisman ha sido víctima del delito de homicidio", dijo Sáenz en su dictamen al solicitar que la causa sea investigada en el fuero federal porteño. El fiscal remarcó que Nisman investigaba el "mayor atentado" de la Argentina por la voladura de la AMIA, y que su muerte tuvo lugar cuatro días después de su "gravísima denuncia" por encubrimiento de ese hecho contra la entonces presidenta Cristina Kirchner y su canciller Héctor Timerman.



Además, el fiscal resaltó que Nisman estaba "abocado" a la presentación de su denuncia por encubrimiento ante el Congreso y que tenía buen estado de ánimo. "Lejos de hallarse angustiado o deprimido, se encontraba satisfecho, de buen ánimo, plenamente convencido de la justicia de sus acciones, y abocado a la presentación que iba a efectuar ante los legisladores aquel 19 de enero", resaltó Sáenz, al descartar que en ese contexto Nisman pudiera haberse suicidado. Sáenz, además, cuestionó la investigación de Palmaghini y Fein al redactar que se manejan en una "ficción" respecto al rol de Diego Lagomarsino, asesor informático de Nisman, a quien sólo han imputado por prestarle el arma.



El dictamen de Sáenz se produjo dos días después de que el titular de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti dijera que la muerte de Nisman se encuentra impune. La firma del fiscal ante la Cámara supone también un puntapié en torno a lo que se viene deslizando desde hace tiempo en los pasillos de Comodoro Py: que se reabra la denuncia que Nisman hizo contra la ex presidenta por encubrimiento a Irán en la firma del memorándum por AMIA. La presentación fue cerrada el año pasado por el juez Daniel Rafecas, el mismo que el miércoles se declaró incompetente para investigar a la ex presidenta y a su hijo Máximo por supuestas irregularidades en sus empresas.