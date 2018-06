Un domador para calmar a mercados desconfiados

Luis Caputo llegará al Banco Central con un alto hándicap para los mercados. Este año dio tres señales al Gobierno de su valor: la temprana decisión de colocar u$s 9000 millones, el 30% de las necesidades de financiamiento, antes de un mayor endurecimiento del mercado. Se impuso su criterio "de mercado" en la primera corrida cambiaria de fines abril de que el BCRA fijara un techo con una oferta firme para calmar la crisis. Y sentó en el gabinete la necesidad de recurrir al FMI al advertir que no sólo los factores externos estaban complicando el roll over de la deuda, sino que campeaba la desconfianza en la capacidad de la Argentina de manejar cualquier objetivo de política. Esas dudas, independientemente de quien estuviera en el BCRA, se tradujeron en el dólar. Su soluciones contaron con la anuencia del mercado.

Llega con un estricto manual para manejar el BCRA acordado con el Fondo, con la lupa del Congreso para su futura Carta Orgánica, y también con algunas objeciones a su designación, habida cuenta de su pasado administrador de fondos de inversión, muy próximo al arribo al Gobierno.

Su primera misión, coordinar la desactivación de la bomba de las Lebac, tarea que encarará con Dujovne. Nico y Toto no podrán estar ahora en tantas fotos juntos, pero se entenderán con señas. La política apuesta a calmar al dólar, ese destructor de las expectativas de los argentinos.