Un 20% de los usuarios de luz quedará afuera del aumento por una tarifa social

El Gobierno planea preservan a 20% de los usuarios de energía eléctrica con dos tipos de tarifas sociales cuando el próximo 1 de febrero lance un tarifazo energético para achicar el déficit derivado de los subsidios y promover una disminución del uso de la electricidad por parte de los ciudadanos que ayude a paliar el actual estado de crisis.



Si bien el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, todavía no se pusieron de acuerdo con el porcentaje de aumento que propondrán al jefe de Gabinete, Marcos Peña, se descuenta que será muy importante.



El argumento es que en el área metropolitana en la que el servicio de energía está en manos de las compañías privatizadas Edenor y Edesur hay 2 millones de usuarios que pagan menos de $ 1 diario por la energía eléctrica que consumen; o sea, que su factura por bimestre no llega a $ 60 y en muchos casos, se trata de gente con recursos.



Lo único que estaría definido es la fecha para lanzar el tarifazo: 1º de febrero. Por este motivo, el 1º de marzo, las distribuidoras Edenor y Edesur comenzarán a facturar mensualmente la energía eléctrica, en lugar de continuar haciéndolo en forma bimestral, como forma de que el impacto quede más disimulado.



Para dar una idea de la magnitud, el ministro Prat-Gay dijo a distintos medios el fin de semana pasado que si lo que paga una familia de luz pasa de $ 150 a $ 350, aún así son "dos pizzas". De todos modos, se tendrá en cuenta la situación de quienes no podrán pagar los nuevos valores. Se está haciendo un relevamiento con la AFIP y la ANSeS sobre quienes tienen planes de ayuda del Estado y otras situaciones de necesidad. De allí saldrá una primera tarifa social que se estima incluirá a un 10% de los usuarios.



Esa tarifa social consistirá en mantener los precios actuales para el consumo de una familia hasta 150 kilovatios. Lo que exceda de esto se cobrará a los nuevos valores. La segunda tarifa social le mantiene también los actuales valores a otro universo de 10% de los usuarios, pero con la idea de fijar un horizonte de 1 o 2 años para ir sacándoles el beneficio y que confluyan en el precio general de la energía.



No descartan crear algún registro para casos especiales, donde puedan inscribirse personas, por ejemplo, que no tienen TV por cable y no más de un par de celulares por familia, demostrando así que no tienen una forma de vida de poder adquisitivo medio.



Por otra parte, se creará un nuevo Programa de Uso Racional de la Energía. Se está definiendo si el premio por no aumentar el consumo es mantener el precio de la energía o descuentos en la factura, y si el castigo será mayor precio o un recargo directo. Cambiará el año de comparación que hasta ahora era 2003, mientras en adelante se cotejará cada año con el período inmediato anterior.



Por otra parte se simplificará la factura, con la derogación del factor de estabilización que llevaba a que aunque se consumiera más en algún período y menos en otro, la tarifa fuera pareja durante todo el año. Ahora cuando se consuma más, se pagará más, y el Gobierno espera que esto lleve a los ciudadanos a un uso más racional de la energía.