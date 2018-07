UCR pidió que el ajuste fiscal dependa del crecimiento económico

En la primera reunión para debatir el Presupuesto, la UCR unificó posición y advirtió al Gobierno que no debería proyectarse un fuerte ajuste para 2019 ante un escenario de recesión económica.

Los popes del radicalismo acordaron esta postura en un hotel céntrico, antes de discutir en Casa Rosada cómo debe encarar Cambiemos el acuerdo con el FMI, que anticipa una baja del déficit fiscal de 2,7% a 1,3% el próximo año. La premisa que plantó el radicalismo es que coinciden con los ajustes que planifica el presidente Mauricio Macri. Pero los aliados de Cambiemos incluyen una salvaguarda: tienen que darse "en el marco del crecimiento del país". En definitiva, la posición de la UCR es que "si no hay miras de crecimiento" económico, el ajuste no debería llevarse a cabo. En el oficialismo consideran que no habrá problemas con las advertencias del radicalismo porque sus proyecciones mantienen que habrá crecimiento económico este y el próximo año.

El titular del radicalismo y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, sus pares Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), los legisladores Mario Negri y Ángel Rozas, y el referente Ernesto Sanz llevaron la propuesta a la Casa Rosada. Esta iniciativa la discutieron con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, quienes presentaron el plan de ajuste, entre parálisis de obras públicas y la disminución de recursos a las provincias. En Casa Rosada resaltaron que todos los actores coincidían en empujar el Presupuesto ante gobernadores y legisladores opositores. Los detalles del ajuste fiscal para el próximo año serán discutidos hoy en profundidad, cuando se reúnan los ministros de economía de Jujuy, Corrientes, Mendoza, Buenos Aires y CABA, con Frigerio y Dujovne.

Los mandatarios de la UCR desembarcaron en Buenos Aires con el objetivo de influir en las decisiones de la Casa Rosada. Entre ellas, proteger a la clase media ante el impacto de los aumentos en las tarifas energéticas. El radicalismo percibe que el Gobierno está apuntando a cumplir el pacto con el FMI más allá del contexto económico y político, de cara a las elecciones de 2019.

Esta posición es un contrapunto con el propio Presidente quien en las últimas semanas aprovechó el atril para comprometerse con el acuerdo del FMI. "El mercado quiere saber si vamos a cumplir, y vamos a cumplir", llegó a definir Macri diez días atrás. Tras el encuentro con Peña y Frigerio, los jefes provinciales radicales cenaron con el Presidente en Olivos.

El jefe de Estado está convencido de que cumplirá como sea el acuerdo con el FMI. Ayer dio señales de que no va a impulsar una gran mesa con el peronismo -gobernadores, senadores y diputados- para aprobar el Presupuesto 2019. Macri planteó que "no podés cerrar un acuerdo que garantice el cumplimiento" porque no hay "un interlocutor" legítimo. Este es el mismo argumento que esbozan a la hora de cerrar las puertas a un acuerdo económico y social con gremios y empresas.

Con esta postura, el Presidente da a entender que su meta de llegar al 1,3% de déficit fiscal el próximo año, que incluye paralizar obras públicas y reducir las transferencias a las provincias, va a ser empujado desde la minoría de Cambiemos y, de a poco, negociando con los referen tes peronistas por separado. Ayer la UCR aprobó esa estrategia. Es posible que la Casa Rosada abra las puertas a mandatarios peronistas la próxima semana.

El Gobierno juega con un escenario de polarización entre Macri y el kirchnerismo. En el medio quedan los peronistas como el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, el senador Miguel Pichetto y el titular del Frente Renovador, Sergio Massa, con quienes la cúpula del Gobierno se reunió dos semanas atrás. La estrategia de Macri es lograr que estos actores acompañen con votos el Presupuesto con el que Nación aspira a cumplir el acuerdo con el FMI, ante el temor de los opositores de quedar pegados al kirchnerismo.