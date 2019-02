UCR interviene en Santa Fe para ir con Cambiemos y piensa PASO nacional

La UCR se volcó completamente a Cambiemos a nivel nacional y provincial. Ayer el Comité Nacional intervino el comité de Santa Fe y así el partido podrá integrar la alianza oficialista en esa provincia, con el PRO como aliado.

El paso fue decisivo para que el radicalismo desista de participar dentro del Frente Progresista, que gobierna ese distrito. Ahora, la UCR vestirá los colores de Cambiemos y espera ganar la provincia con su candidato, José Corral.

La decisión fue tomada ayer en la reunión del Comité Nacional con el titular Alfredo Cornejo a la cabeza. Los popes de la UCR definieron que el apoderado del partido, Mariano Genovesi, sea el interventor de Santa Fe. Es que las autoridades radicales de esa provincia habían decidido que el partido no se inscriba en ninguna alianza, lo que libraba a los correligionarios a acompañar al Frente Progresista. Además, dejaba al partido sin financiamiento electoral, por participar en los comicios. En la reunión de ayer, Alfredo Cornejo señaló "que todas estas circunstancias ponen en grave riesgo y afectan la estrategia electoral y política nacional de la UCR".

Ese no fue el único tema que se discutió ayer. Los radicales también discutieron sobre la posibilidad de competir en las PASO presidenciales con un candidato propio. Esta es una idea que ha mencionado Cornejo y que también apoya el ex ministro del Interior, Enrique Nosiglia. Pero esta idea todavía no convence a los radicales. Es que no tienen una figura fuerte a nivel nacional como para hacer una PASO competitiva. Tampoco convence la idea de llevar como cabeza de lista a Martín Lousteau, quien recién se afilió al partido el año pasado.