Trump conmovió el inicio de debates con otro ataque a Pekin

En el gobierno argentino, el desvelo de las últimas semanas era lograr un documento de consenso para el final de la cumbre del G20 presidido por la Argentina. Los cabos sueltos eran comercio y cambio climático. Por eso, ayer el inicio de las reuniones a puertas cerradas de preparación del encuentro de líderes mundiales, tembló cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump arremetió con su cruzada comercial contra China y dijo que espera proceder con un aumento de aranceles sobre importaciones de ese país asiático por u$s 200.000 millones a un 25% desde el 10% actual.

En una entrevista con The Wall Street Journal, citada por Reuters, Trump aseguró que era "altamente improbable" que acepte una solicitud de China para detener el incremento, que está previsto que entre en vigor el 1 de enero. "El único acuerdo sería que China deba abrir su país a la competencia de Estados Unidos", aseguró Trump. "En lo que se refiere a otros países, eso depende de ellos", agregó.

Trump tiene previsto reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, en Buenos Aires en el marco de la cumbre del G20. Así, a escasos días de ese encuentro histórico afirmó que si las negociaciones no tienen éxito también impondrían gravámenes sobre el resto de las importaciones chinas. "Si no logramos un acuerdo, entonces voy a poner los aranceles adicionales sobre bienes por u$s 267.000 millones" a una tasa ya sea de un 10% o un 25%.

En ese sentido, sostuvo que los aranceles podrían aplicarse también a laptops y celulares de Apple importados desde China y agregó que cualquier posible reacción negativa de los consumidores sería moderada si los gravámenes fueran de sólo un 10%. "Quiero decir, puedo ponerlos en 10%, y la gente podría soportar eso fácilmente", añadió.

Mientras que Trump hizo esas declaraciones en los Estados Unidos, en Buenos Aires los representantes de los líderes mundiales participaron ayer de la cuarta reunión de sherpas del G20. En tres días de discusiones en el Centro de Exposiciones y Convenciones (CEC) buscarán consolidar los avances logrados durante el último año en las áreas de trabajo de Anticorrupción, Educación, Empleo, Sustentabilidad Climática y Transiciones Energéticas, entre otras.

En paralelo, los deputies de Finanzas los segundos en la jerarquía de los ministeriosabordan los temas financieros de la Cumbre de Líderes. Después de dos días de discusiones internas, el Canal de Sherpas y el de Finanzas celebrarán mañana una reunión conjunta.

En las deliberaciones, los países buscan los consensos sobre el documento final.