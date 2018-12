Trudeau celebró que la igualdad de género esté en la agenda global

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, felicitó a Mauricio Macri por la presidencia argentina del G20 y remarcó que los temas propuestos son "prioridades para todos y están en línea con los del G7".

Al término de la cumbre de líderes, en una conferencia de prensa planteó: "Felicito a Macri por todo este año".

Puntualmente, destacó la incorporación de "la igualdad de género, ya que las economías son más fuertes cuando se incorpora esta visión".

También se mostró satisfecho por los resultados de la cumbre, y sostuvo que "hemos llegado a consensos en temas clave, como comercio, igualdad de género y educación".

Otro de los temas claves para el país norteamericano fue el tratado comercial que firmaron con México y Estados Unidos en el día de ayer. El T-MEC reemplazará al antiguo NAFTA, y Trudeau mostró su satisfacción ya que "permitirá mejorar la vida de las clases medias de los tres países".

En ese sentido, destacó que el G20 tiene como prioridad los temas económicos y que trabajan sobre "cómo crear beneficios que lleguen a todos y lograr un empoderamiento económico".

Sobre las cuestiones climáticas, consideró que el documento final "aborda el cambio climático utilizando un lenguaje muy fuerte".

También se refirió al asesinato del periodista Jamal Khashoggi, y explicó que dialogó con el príncipe saudita sobre el tema: "Hablamos durante el retiro y le expresé mi preocupación. Sin embargo, no me corresponde hablar por otros ni revelar lo que me dijo". En ese contextó, Trudeau contó que también habló con el presidente ruso Vladimir Putin: "Hablamos sobre los prisioneros ucranianos, le expresé mi preocupación sobre el tema".

Si bien no reveló especiales novedades de estos dos temas complejos, el canadiense aseguró que "tener relaciones francas entre los países y decirnos las cosas es mejor que no hablar".