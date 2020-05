Trotta alertó que, sin una vacuna contra el coronavirus, será difícil el retorno a clases

Mientras que la fecha apertura de los establecimientos educativos sigue siendo una incógnita, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, anticipó que "no se puede imaginar en el corto plazo una escuela con las mismas características que tenía hasta marzo de este año ya que el distanciamiento social es fundamental hasta que haya una vacuna"

El funcionario no solo reconoció que "no hay posibilidad de que vuelvan las clases en el corto plazo", sino que, además, en un reportaje concedido a Radio El Destape, Trotta aclaró que la dinámica de las clases, no será "igual que en marzo".

En este sentido, dijo que "se va a priorizar la vuelta de los que están terminando un ciclo de séptimo o quinto o los que están empezando la alfabetización".

Además, Trotta consideró, en consonancia con lo que ya anunció el Ministerio de Educación porteño días atrás, que en medio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, implementado por la pandemia del Covid-19, más que calificar a los alumnos, se deben "evaluar los procesos".

Mirá también Deuda: qué dicen los tres tuits con los que Lavagna apoyó la oferta del Gobierno El ex ministro de Economía respaldó la idea de que la Argentina ya estaba en default y que la oferta debe contemplar el crecimiento del país, dos argumentos característicos de la retórica oficial. Además, pidió computar los pagos de vencimientos hechos por Alberto dentro de lo que es la propuesta argentina, como muestra de buena fe.

Según argumentó el ministro, si se le pone una calificación numérica a los alumnos -que toman clases de forma remota- se estaría evaluando "la realidad socioeconómica que se vive", y no el aprendizaje. De paso, aclaró que son varias las provincias que ya están encaminadas en ese sentido.

En el paso porteño, por ejemplo, la valoración de los contenidos enseñados durante la cuarentena se complementará cuando se produzca la vuelta a clases, de forma presencial, para "ratificar, rectificar o completar la valoración realizada, y acreditar en el momento oportuno el proceso de aprendizaje realizado".

Días atrás, Trotta había arrojado la posibilidad de que el retorno a clases sea "por regiones". También, habúa anticipado que el ingreso a las escuelas será administrado "para evitar amontonamientos".

Reunión con gremios

Mañana, cuando se cumplan 50 días de la implementación de la cuarentena, el ministro se reunirá con los gremios docentes para analizar, entre otras cuestiones, la marcha de las clases en medio del confinamiento.

Además, atenderá los reclamos de los maestros por condiciones laborales y los pedidos de reapertura de paritarias.