Triple crimen: denuncian que Cristian Lanatta amenazó ayer a su ex suegra y le robó la camioneta

Cristian Lanatta, uno de los tres prófugos del triple crimen de General Rodríguez, fue ayer a la tarde a la casa de su ex suegra, a quien amenazó con un arma y se llevó una camioneta Renault Kangoo de color gris oscuro.

Así lo confirmó Nemesis Da Silva, abogada de Ana laura, la ex esposa de Lanatta, e informó que el hecho ocurrió ayer en una vivienda de la localidad bonaerense de Berazategui a las 17 horas, mientras era buscado por un megaoperativo de la policía de la provincia.

"Cristian se presentó ayer en la casa y mediante intimidaciones le robó las llaves de la camioneta y se la llevó. Estaba armado y la amenazó con un arma para sacarle las llaves. Fue a las cinco de la tarde y no le pidió nada más", manifestó la abogada en declaraciones al canal Todo Noticias.

"Todo pasó en la puerta de la casa y en principio estaba solo. La mujer hizo la denuncia y a las 22 horas se presentó la Policía para tomar huellas y hacer las tareas de rigor", agregó.

La letrada dijo que no fue la primera vez que Lanatta fue a la casa de su ex suegra desde el domingo pasado, cuando se fugó de la cárcel de general Alvear junto a su hermano Martín y Víctor Schilaci.

"El domingo a las seis de la mañana se presentó Cristian en la casa. Cristian le dijo que necesitaba dinero y se lo pidió, pero no sé en qué forma, y ella se lo dio. Estaba solo y la señora desconoce cómo llegó al lugar porque fue todo muy rápido", sostuvo.

Esta primera visita ocurrió apenas tres horas después de la fuga de la cárcel. Ana Laura y Cristina Lanatta están separados y tienen dos hijos. "Me llama la atención que la Policía no haya puesto custodia en los lugares de los ex familiares de los prófugos. Había controles policiales en todos lados y Lanatta apareció ayer libremente en Berazategui", criticó la abogada.