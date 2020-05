Trigo: la próxima campaña apunta a récord y aportará u$s 9500 millones a la economía en 2021

En medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, y cuando la cosecha gruesa está llegando a su fin de la mano del maíz, el campo ingresa en etapa de definición para la siembra de los cereales de invierno, con el trigo a la cabeza y como la esperanza de que el sector agropecuario una vez más encabece un repunte económico hacia fin de año.

En ese sentido, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires lanzó la Campaña Fina 2020/21 a través de la que proyectó una suba de 3% en la superficie sembrada que se destinará al trigo, así como una estimación inicial de producción superior a 21 millones de toneladas, es decir casi 12% por encima del ciclo actual y que, si se concreta, será récord absoluto.

Además, prevé un aumento de las exportaciones de más de 9%, con un ingreso por derechos de exportación con alzas de más de 25% interanual.

Todo en medio de un contexto de una inédita crisis global, con caída en la oferta y la demanda de materias primas pero con mucha avidez por el trigo, producto clave en la alimentación humana.

En ese marco, desde la Bolsa y los distintos actores de la cadena triguera reclamaron al Gobierno reglas claras para la campaña agrícola que se inicia con los cultivos de invierno, a fin de que el sector despliegue todo su potencial.

Advirtieron la creciente preocupación por parte de los productores, que prevén incrementar en 3% el área sembrada con trigo este invierno hasta las 6,8 millones de hectáreas, por eventuales medidas restrictivas al comercio exterior del cereal, así como en una nueva suba en los derechos de exportación, hoy en 12%.

Los números para el trigo nuevo

Como informó El Cronista el pasado 20 de abril, las condiciones climáticas para la siembra y factores de demanda sostenida externas permitirán que se cubra con el cereal la mayor superficie de los últimos años y que, si el clima acompaña, redundarán en un valor bruto de la campaña triguera de cerca de u$s 9500 millones.

Ese aporte del agro con los cultivos de invierno a la economía se extiende hasta u$s 10.700 si se le suma la cebada. Entre ambos, aportarán 6,5% más al país que el último año, destacó Agustín Tejeda Rodríguez, gerente de investigaciones de la BCCBA.

El especialista añadió que se espera para 2021 que la molienda de trigo suba a 6,8 millones de toneladas, 6,25% por encima de este año, tanto para abastecer el mercado interno como los mercados externos.

Sobre la exportación, indicó que los cálculos de la próxima cosecha apuntan a tocar máximos históricos, con ventas por encima de 13 millones de toneladas, 6,5% más que las 12,2 millones de toneladas comprometidas este año.

Así esperan que el año que viene el valor agregado de ambas cadenas, trigo y cebada, impliquen u$s 4200 millons de dólares, 13% mas que en 2020.

Ese incremento se basa en el aumento de la producción, vía incremento en los rendimientos, y también explicado por el aumento de la molienda y exportaciones, que reportarán u$s 3600 millones.

El mayor aumento, sin embargo, se lo llevará la recaudación fiscal en 2021 con un alza internaual de 25%, hasta u$s 1200 millones para ambos cereales por derechos de exportación. "Las retenciones subieron en diciembre pero no impactó de lleno en la campaña 19/20 porque en gran parte ya estaba vendido", indicaron.

No obstante, Tejeda alertó que esas proyecciones iniciales no están exentas de retrocesos, no solo por los aspectos climáticos sino también por la incertidumbre económica, tanto mundial como local.

Incertidumbres que pesan

En el plano local, además del efecto cambiario (por la brecha entre el dólar oficial con el financiero y el paralelo), mencionó una creciente inceritumbre por parte de los productores en cuanto al marco normativo que tendrá la próxima campaña agrícola.

La principal preocupación de los hombres de campo pasa hoy, a escasas semanas del inicio de la siembra de trigo, en si el Gobierno meterá mano en el mercado del cereal, ya sea via restricciones a las exportaciones para garantizar el abastecimiento del mercado interno.

O bien con un nuevo aumento de las retenciones sobre el cereal para reforzar la caja fiscal ante el salto del gasto público y la caída de los ingresos por la recesión agravada por la cuarentena.

"Se necesitan señales claras por parte del Gobierno para impulsar la siembra del cereal", remarcó para inmeditamente explicar que "solo con que crezcan las expectativas entre los productores de que habrá intervención o suba de derechos de exportación" se perjudica la actividad y tenderá a bajar la producción, sostuvo.

En ese orden, expuso que con restricciones a la exportasción de trigo, el área a sembrar caería 20% o 1,2 millón de hectáreas, de acuerdo con los escenarios de simulación efectuados en la Bolsa porteña.

Tras reforzar que el contexto actual es de "una crisis inédita" por el efecto de la pandemia, con retracción de la oferta y demanda que repercute fuerte en los precios de las materias primas, el especialista enfatizó que el sector agropecuario argentino será de los menos afectados, dado que está dentro de las actividades esenciales.

No obstante, la Bolsa estimó que este año el valor bruto de las cadenas agropecuarias más importantes (entre ellas la soja, el maíz, el girasol, el trigo y la cebada) bajará 4,6%, por menores precios y cantidades por la sequia que afectó la producción, sobre todo la cosecha gruesa, 2019/20.

El mundo, la oportunidad

Durante la jornada, que se desarrolló de manera virtual como consecuencia del aislamiento social obligatorio que rige al menos hasta el 10 de mayo, se remarcó que la gran oportunidad del trigo argentino está en la conquista de nuevos mercados.

En ese sentido, reforzaron que los grandes exportadores del cereal, como Rusia, Ucrania, Rumania y Kazajistán, tomaron en las últimas semanas medidas restrictivs para las exportaciones de trigo en medio de la pandemia.

Esa situación representa un alerta en materia de precios y que puede derivar en un nuevo problema de seguridad alimentaria, similar al ocurrido en 2012 con cosechas muy por debajo de la demanda total, restricciones a la venta y precios altísimos.

Argentina tiene una oportunidad de sustituir a sus competidores y mostrarse como un proveedor de trigo confiable en contextos de crisis, como ya sucedió en el pasado", planteó Tejeda.

Coincidieron en ese diagnóstico Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-Cec) y Diego Cifarelli, de la Federación de la Industria Molinera (FAIM).

"Argentina no tiene techo para el crecimiento de las exportaciones de trigo, donde la demanda está a la espera. Depende de nosotros incrementasr la capacidad de producción, calidad y exportaciones", sostuvo Idígoras y alentó a la cadena triguera a proyectar un objetivo de producción de 31 millones de toneladas para los próximos años.

Resaltó en ese sentido que en los últimos cuatro años se incrementaron exponencialmente las ventas de trigo argentino a mercados del sudeste asiático, lo que permite no depender tanto de Brasil, histórico comprador.

Cifarelli en ese sentido remarcó la importancia de buscar otros destinos, sobre todo porque Brasil con la fuerte devaluación del real del último mes dejó prácticamente sin competitividad al trigo y la harina local.