Triaca y Moyano cruzaron acusaciones tras la multa a Camioneros

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el líder de Camioneros, Hugo Moyano, se cruzaron duramente hoy tras la multa de 800 millones de pesos que el Gobierno aplicó al gremio de Camioneros por incumplir una conciliación obligatoria en diciembre pasado.

"Nadie está por encima de la ley. No hay espacio para la impunidad, no me importa lo que diga Pablo Moyano, tiene que cumplir con la ley como cumplen todos los argentinos”, remarcó, primero, Triaca en diálogo con Radio Mitre.

Moyano y Triaca durante la reinauguración del Sanatorio Antártida, en enero pasado.

El funcionario negó, por otra parte, que la decisión tomada por la cartera que conduce sea parte de una movida política contra el gremio, por sus constantes críticas al Gobierno, y planteó que Camioneros “tiene que pagar la multa y después recurrir”.

Además, señaló en referencia a la decisión de la CGT de declararse ayer en contra al acuerdo de la Argentina con el FMI, que “muchos se envuelven en banderas ideológicas y no están preocupados por la realidad de los trabajadores”.

La resolución ministerial conocida ayer establece una sanción de $ 4430 por cada uno de los 182.797 trabajadores afiliados, arrojando una multa total de $ 809.790.710.

Más tarde, Moyano salió a responderle y dijo que la medida responde a lo que "les solicitó (al Gobierno) el FMI" y amenazó con llevar a "los trabajadores y a sus familiares enfermos" al Ministerio de Trabajo.

"Si quieren llevarse ese dinero, quiebran la obra social. Les voy a llevar a los trabajadores que tienen familiares enfermos a la puerta del ministerio para que los atiendan y les diga él (por Triaca) por qué tomaron esta medida", remarcó, visiblemente enojado, en diálogo con radio La Red.

"Estos gorilas toman esta decisión ahora que llega la señora que manda. Quieren demostrarle que son fuertes", aseguró. Y añadió: "Es demasiado evidente el odio que nos tienen. Inventaron lo de Independiente, lo de Córdoba y ahora salen con esto".

El referente sindical dijo que el de Macri "es un gobierno antiobrero y totalmente gorila".

"Pretenden ir contra uno de los gremios más importantes para después avanzar sobre el resto. Pero con nosotros no lo van a conseguir", aseveró.

Finalmente, llamó a otros gremios a sumarse a la lucha, aunque acotó que los apoyos no son fundamentales: "Nosotros siempre peleamos solos. Si se suman, bienvenidos porque después van a apuntar al resto, pero si no la peleamos igual. No le tenemos miedo a nadie, solo nos arrodillamos ante Dios".