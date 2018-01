Triaca admitió que le dio un puesto gremial a la empleada que insultó

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca pidió “disculpas” luego de quedar envuelto en una polémica por la difusión de un audio en el que insulta a una empleada doméstica que trabajaba para él. Aseguró que no refleja su “forma de ser” y se quejó de que el hecho fue “utilizado para sacar rédito”, no obstante reconoció la veracidad del audio al indicar que así habló en el marco de un “diálogo personal” y confirmó que a la mujer se le dio un puesto gremial.

“¡Sandra no vengas, eh! No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. ¡Sos una pelotuda!”, le advirtió el funcionario nacional a su exempleada a través de un audio de WhatsApp que difundió ayer el sitio Opi Santa Cruz.

“La quinta que se menciona en ese audio perteneció toda la vida a mi padre. Mi hermano, Carlos, es quien la administra y tenía a cargo a Sandra”, explicó esta mañana en diálogo con radio Mitre, el ministro.

“Ese audio es de hace 4 meses, cometí un exabrupto y lo hice en el marco de un momento muy estresante. Por mi actividad política allí me reúno con gente y le había avisado a Sandra, con un día de anticipación, que iba a ir. Como no encontraba mi silla de ruedas tuve ese exabrupto. Después de eso la encontré, le pedí disculpas y siguió trabajando 4 meses más”, agregó Triaca.

"El exabrupto fue como producto de ese enojo, de ese estrés por no tener la silla de rueda y para atender a la gente que tenía que recibir. Le pedí disculpas personalmente y lo vuelvo a hacer publicamente", agregó.

"Mi hermano la tenía formalizada, en blanco, en la categoría que corresponde. Todo lo que tenga que ver con el vínculo laboral lo resolverá mi hermano dentro del marco de lo que establece la ley", agregó.

Respecto al trabajo que Sandra Heredia desempeñaba en la delegación San Fernando del SOMU aseguró que fue consensuado por el equipo de intervención que, por reunirse los fines de semana en la quinta de Triaca, conocían a la mujer.

"Se le ofreció hacerse cargo de esa delegación, lo hizo muy bien y lo sigue haciendo, y cesa su contrato cuando cesa la intervención. No tiene nada que ver con una compensación a su trabajo y a ninguna otra cuestión", indicó el ministro.

Ayer en diálogo con el canal A24, la empleada, Sandra Heredia, contó que el insulto se produjo porque se retrasó y no llegó a atenderlo.

Además del polémico audio, se realizó una denuncia que afirmaba que la familia Triaca tenía trabajando en negro a Heredia e indica que fue contratada por el SOMU para que pudiera cobrar en blanco lo que no percibía como empleada doméstica regularizada.

“Mi hermano la tenía formalizada en la categoría de casero, como corresponde”, explicó Triaca y confirmó que la mujer fue incorporada al sindicato que lideraba Omar el “Caballo” Suárez, donde forma parte del equipo de intervención del sindicato.

“El sábado 6 de enero me citó Sergio Borsalino, su cuñado, y me dijo que estaba despedida. Me dijo que no había un motivo, que todo se termina”, indicó la exempleada de la familia de Triaca, quien contó que desde el 1º de abril de 2017 es delegada interventora en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), a donde llegó ubicada por el propio funcionario nacional.

El SOMU es la organización que era conducida por Omar ‘Caballo‘ Suárez, quien ahora se encuentra detenido por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita.

“Es mentira que estaba en blanco desde el principio”, denunció la mujer, al tiempo que precisó que la “efectivizaron 20 días antes de que gane la conducción que hoy está en el país”. Y agregó: “Quiero que me paguen lo que me corresponde”.

Pido disculpas por el exabrupto que circula en un audio. El mismo es en el marco de un diálogo personal, no condice con mi manera de actuar ni refleja mi forma de ser, y lamento que haya sido utilizado para sacar rédito de él. — Jorge Triaca (@JorgeTriaca) 16 de enero de 2018

El abogado de Heredia, Walter Lasagna, señaló que Triaca ubicó a la mujer en el SOMU luego de un pedido de aumento de sueldo: “No te puedo aumentar, pero te puedo dar un ‘trabajito’ en el sindicato”.

Tras la polémica generada tras la viralización del duro insulto, Triaca pidió “disculpas por el exabrupto”.