Triaca: "La mayoría de los argentinos no quiere una Argentina extorsiva"

En la previa de la marcha convocada por el líder camionero, Hugo Moyano, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, cuestionó la movilización y sostuvo que detrás hay "más intencionalidad política, que defensa de los derechos de los trabajadores".

"Vemos que el salario, según el Indec, ha estado por encima a partir de las negociaciones paritarias libres de lo que fue la inflación del año 2017. Entonces no hay elementos que puedan sostener esta movilización", señaló en diálogo con radio Mitre. "No está clara la consigna. Ese mosaico que vamos a ver hoy claramente tiene una intencionalidad más política que en defensa de los derechos de los trabajadores."

El funcionario confió, sin embargo, en que la marcha se desarrolle "en paz" y minimizó las especulaciones sobre posibles "actos de violencia".

"Bregamos porque eso no pase, esperemos que sea una movilización madura, en paz. Que hayamos aprendido todos de lo que pasó en diciembre, no es a través de la violencia que uno puede encontrar soluciones en la Argentina", afirmó. Y añadió: "La mayoría de los argentinos no quiere una Argentina extorsiva."

Los descuentos compulsivos

Triaca se refirió también al fallo que restituyó el "aporte solidario" que La Bancaria retiene a los trabajadores no afiliados.

"En algunas negociaciones paritarias se incluye un aporte solidario de los no afiliados hacia los sindicatos, con el argumento de que hay una tarea en la negociación sindical paritaria que beneficia a los no afiliados", precisó. "Esto las cámaras empresarias consultaron al Ministerio de Trabajo, vencida la paritaria 2017, y consultaron si se tenía que sostener ese aporte a lo largo de 2018, período que todavía no estaba resuelto. Ante esa situación sacamos una resolución dejando claro que no era una composición compulsiva, sino que tenía que ser negociado en cada período paritario."

Y continuó: "Como nosotros creemos que el derecho de los trabajadores tiene que estar reflejado de la mejor manera posible en la negociación paritaria, consideramos que eso no era el criterio ultractivo. Esto fue presentado en la Justicia, un fallo de la justicia del Chaco genera una cautelar, se va a apelar por parte del Ministerio de Trabajo y probablemente también lo hagan quienes hicieron la presentación ante el Ministerio de Trabajo que son las cámaras empresarias."

La situación de OCA

Con respecto a la situación de la compañía OCA, el ministro explicó que "hay un reclamo de la AFIP en relación a aportes no realizados de los trabajadores" y agregó que "se le intimó que en los próximos cinco días demuestre la voluntad de pago de la deuda pendiente."

Además, indicó que el gremio de camioneros tiene "alrededor de 150 mil afiliados y OCA alrededor de 7 mil". Sin embargo, continuó: "Lo que resulta llamativo es el tratamiento particular del sindicato con esta empresa y no con otras empresas. El comportamiento de la empresa en los últimos años ha tenido una atipicidad enorme y ha generado una deuda significativa para el fisco de más de $ 4000 millones".